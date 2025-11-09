我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓氣象局（PAGASA）在當地時間11月9日下午發布最新警報，指出超級颱風「鳳凰」（國際名：Fung-wong，菲律賓命名：Uwan）持續增強，以時速30公里向西北偏西推進，直撲呂宋島，多地已升至最高等級風暴警號5。鳳凰颱風中心位置於卡坦杜阿內斯（Catanduanes）維拉克（Virac）西北方約135公里，或卡馬里內斯諾爾特（Camarines Norte）達特（Daet）東北約100公里。近中心最大風速達每小時185公里，陣風更高達230公里。菲律賓氣象局警告，警號5區域將出現颱風級強風、暴雨及海水暴潮，恐造成嚴重災損。以下8個地區列為警號5最高警戒：菲律賓氣象局指出，鳳凰颱風帶來的風勢與雨量恐造成大範圍房屋倒塌、道路中斷、通訊與電力全面癱瘓。此外，多個省份也被列入風暴警號4與3的範圍，包括奧羅拉省其餘地區、新維薩亞全境、奎里諾、新埃西哈及中部呂宋部分地區。馬尼拉大都會（Metro Manila）及巴丹加斯（Batangas）、甲米地（Cavite）等地則列為警號3區，風雨強勁。根據預報，鳳凰颱風預計於9日晚間至10日凌晨間，在奧羅拉省中部或鄰近地區登陸，屆時可能達到巔峰強度，接著橫越呂宋北部山區，11日早晨可能出海至林加延灣（Lingayen Gulf）外海。氣象局研判，颱風接觸地形後雖會減弱，但仍維持強颱等級。鳳凰颱風預料將在11日至12日轉向北北東，朝台灣海峽前進，13日恐再登陸台灣西部地區，並在登陸後迅速減弱。菲律賓氣象局同時對呂宋、維薩亞及東民答那峨多地發布暴潮預警，預估沿岸浪高恐超過3公尺，呼籲民眾遠離海邊並儘速撤離低窪地區。