我是廣告 請繼續往下閱讀

▲T1在2025年奪冠完成三連霸之後，Faker成為六冠王，也讓T1 Faker成績超越了SKT T1 Faker。（圖／X@LoL Esports）

▲KT與T1鏖戰5局之後，遺憾落敗。（圖／LOL Esports Flickr）

▲T1新上路Doran捧起生涯首座召喚師獎盃。（圖／Youtube@LoL Esports）

T1 vs KT第五場比賽亮點

▲2025年英雄聯盟世界大賽決賽 KT vs T1，T1以3:2驚險擊敗KT，Faker拿下個人生涯第六冠，更帶著新上路Doran拿下生涯首冠。（圖／Youtube@LoL Esports）

2025年英雄聯盟世界大賽決賽 KT vs T1第五場比賽，T1選出了衝排陣容，Oner掌管了前期節奏，養肥了Doran的卡蜜兒。最終T1穩住前期優勢，決賽以3:2驚險擊敗KT，，還帶著新上路Doran拿下生涯首冠，第四場比賽落敗之後，KT選擇回到藍方，封鎖巴德、達瑞文、鄂爾，T1持續封鎖中路的阿祈爾、奧莉安娜、犽凝，這3隻角色5場比賽從頭被封鎖到尾。KT隨後首選「炸彈人」希格斯，T1則選出打野潘森、加里歐，KT的二、三選擇是上路約瑞科、輔助納帝魯斯，T1第三選擇是上路卡蜜兒。KT第二階段封鎖凱莎、燼，T1則Ban掉打野茂凱、史加納。T1最後在AD位選出好運姐，KT則拿出打野史瓦妮、中路史矛德，最後T1尾選雷歐娜補上前排坦克，綜觀來看，T1選出了前中期進攻衝排陣，KT則主打小火龍史矛德大後期陣容。進入遊戲之後，3分鐘T1率先在上路發起進攻，Oner輕鬆走道上路，直接擊殺約瑞科，PerfecT送出首殺給Doran的卡蜜兒。不過，4分鐘Faker在中路嘗試反向閃E，被Bdd成功反映過來。4分鐘換Bdd進行塔殺Faker，雙方打成1換1，但Faker兵線小虧。到了5分鐘，Oner又到上路Gank，PerfecT再度於塔下被擊殺。KT見狀，立刻在下路開吃小龍稍微彌補。6分鐘T1輔助Keria在下路蹲點，等到Doran卡蜜兒抵達之後，順利拿下擊殺，不過Deokdam的希格斯精準大絕，成功抓到正在回程的小K雷歐娜，這波小團戰形同打成1換1。8分鐘KT上路PerfecT在下路推線，又被T1多人大招流集結擊殺，前期打出0/3/0的慘澹戰績，此時T1拿到約1千元的經濟領先。15分鐘T1又在上路欺負PerfecT的約瑞科，此時Doran卡蜜兒已經打出3/0/2戰績，對位經濟領先高達2千1百元。16分鐘雙方爆發團戰，KT拿下小龍之後，T1嘗試開團，但Faker晚到場，導致Doran被集火，最終雙方打成2換2，但KT的史矛德這波拿到很多賞金，成為T1後期隱憂。20分鐘T1的Faker與Doran嘗試強拆中塔，反倒被PerfecT拖住腳步，最終Doran送出擊殺，讓KT又緩下比賽節奏。21分鐘T1直接開吃亞塔坎，速吃之後T1回頭打團，最終T1打出1換5大勝利團戰，順勢拿下第四條小龍，將經濟領先擴大至5千元。26分鐘T1吃巴龍吸引KT靠近，雖然成功擊殺了希格斯，但Doran太過深入，KT的史矛德殘血存活，Bdd戰績6/2/1，依舊讓KT後期有無限希望。27分鐘雙方針對第五條小龍爆發團戰，T1打出1換4的神奇團戰，隨後轉往巴龍區，拿下巴龍Buff，Gumayusi一波團站打出7千2百多傷害。29分鐘T1輕鬆吃下第五條龍，聽牌龍魂。不過Doran疑似太過著急，又衝進中路高地送出人頭，但T1仍在34分鐘拿下風龍魂。35分鐘雙方在巴龍區爆發團戰，T1憑藉1萬經濟優勢，輕鬆贏下團戰，打出1換5，就在37分鐘推平KT主堡結束遊戲，T1史無前例的三連霸，Doran也順利拿下職業生涯首冠。