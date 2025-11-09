我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風預計今(9)日晚間將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，在白天接近菲律賓的過程中，已帶來許多災情，持續風速達每小時185公里的風速、陣風最高可達230公里，強烈的陣風甚至讓一座吊橋出現誇張的大幅上下擺盪。根據菲律賓國家氣象單位PAGASA表示，颱風「烏旺」（國際名稱：鳳凰）預計將在奧羅拉省首次登陸，截至下午 5 點發布的最新颱風公告，目前有菲律賓六個地區處於最高頂級的5號警報。菲律賓國家氣象單位PAGASA表示，由於距離颱風中心較近且眼牆規模較大，卡拉瓜斯島和波利略島很可能遭受直接襲擊。PAGASA預計，鳳凰颱風將在周一於林加延灣附近出海，接著開始轉向北北西方向移動。與地形的相互作用將導致颱風減弱，但預計颱風在穿越呂宋島北部時仍將保持颱風強度。根據菲律賓媒體DWIZ News的影片畫面顯示，可看到菲律賓南甘馬仁省卡馬利甘鎮一座吊橋，在鳳凰颱風的超強陣風之下，橋體劇搖晃劇烈，如同健身用的戰繩一般大力擺盪。鳳凰颱風在白天已侵襲菲律賓東側部分島嶼，為多座島帶來嚴重災情，樹木被連根拔起，電線桿被吹倒，建築物損毀，造成大規模停電。