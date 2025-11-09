我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓正面臨鳳凰颱風（國際名：Fung-wong，菲律賓命名：Uwan）威脅，菲律賓氣象局（PAGASA）已對多個地區發布最高警戒。帕拉尼亞克市第二選區眾議員布萊恩‧楊蘇安（Brian Raymund Yamsuan）公開支持內政部（DILG）禁止地方官員於災難期間出國的決策，並主張此規範應成為永久制度。楊蘇安曾任菲律賓內政部助理部長，他指出，地方政府首長及防災單位人員在災害發生時「必須親自在場」，才能確保救援行動迅速有效。他表示：「作為公職人員，首要之務是守護人民的安全。當災難逼近，我們應該留在崗位上，而不是在海外。」菲律賓內政部長雷穆利亞（Jonvic Remulla）日前下令，所有民選與任命地方官員自11月9日至15日全面暫停出國行程，確保他們能留守地方，帶領團隊進行鳳凰颱風的防災準備與災後復原工作。楊蘇安讚揚這項命令「果斷而必要」，並呼籲將其常態化，作為未來每當災害警報發布時的標準程序。他提到，早在2019年，內政部便曾頒布備忘錄，要求災區地方官員一律撤回出國與休假許可，確保第一線指揮不中斷。依據菲律賓《地方政府法》（Republic Act 7160）與《災害風險減災管理法》（RA 10121），地方首長在省、市與鎮層級均擔任當地災害應變委員會主席。楊蘇安強調：「在災難面前，領導者的出現代表責任與信任，沒有任何假期能比人民安全更重要。」隨著鳳凰颱風持續逼近呂宋島，菲律賓政府全面提升防災應變層級，呼籲民眾嚴防暴雨與強風引發的土石流、洪水及沿海暴潮。