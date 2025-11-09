31歲女星鍾綺（涂敏琦）因參加選秀節目《聲林之王》走紅，同時也是一位英文雜誌講師。而昨（8）日，她突然在Instagram發出一段影片，透露一早8點被朋友電話吵醒，對方還不斷向她抱怨台灣、嫌棄台灣很爛，讓她忍不住用台語及英語砲轟：「不爽台灣就搬走！」
鍾綺在影片中先用英語表示，自己一大早接到朋友抱怨台灣的電話，讓她越聽越不開心，傻眼直呼：「台灣超棒的好嗎？我超愛，一切都很好！現在換我感覺有點糟」，接著開始用台語開嗆：「如果真的這麼不開心，就搬出去，一大早打來講這些，真的很討厭，真的會氣死」。
鍾綺直批很多人嫌棄台灣：不爽就搬走
鍾綺直言很多人嫌棄台灣政府、經濟、治安等，「如果你真的那麼不爽台灣，搬走啊！」，並接著用英文表示：「如果你不滿你現在的人生，想辦法改變，停止抱怨，試著去改變，抱怨絕對不是可以改變你人生的辦法」。鍾綺也點名整天批評台灣的台灣人，直言「你不丟臉嗎？」
影片公開後，吸引大批網友的贊同，「在國外生活過才會知道台灣有多美好，請大家多珍惜自己的家鄉」、「台灣好啊！真的那麼喜歡抱怨的話就搬走啊！」、「沒住過國外，真的無法體會，台灣有多好」、「說得太好了」等，還有人歪樓大讚鍾綺超流利的英語台語轉換能力。
鍾綺以《聲林之王》走紅 曾獲最佳女歌手銀牌獎
鍾綺是台灣的創作女歌手，她以甜美的外表和充滿熱情的歌聲聞名，並在2018年透過參與《聲林之王》選秀節目受到矚目。鍾綺擅長將台語歌曲賦予創新元素，並積極將台語音樂推向國際，曾與法裔加拿大籍歌手Laurier Lachance合作，共同創作出台語歌曲〈必巡〉，獲得廣大迴響，還在2024年獲得《GMA全球音樂獎》最佳女歌手銀牌獎，實力備受肯定。
資料來源：鍾綺IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾綺直言很多人嫌棄台灣政府、經濟、治安等，「如果你真的那麼不爽台灣，搬走啊！」，並接著用英文表示：「如果你不滿你現在的人生，想辦法改變，停止抱怨，試著去改變，抱怨絕對不是可以改變你人生的辦法」。鍾綺也點名整天批評台灣的台灣人，直言「你不丟臉嗎？」
影片公開後，吸引大批網友的贊同，「在國外生活過才會知道台灣有多美好，請大家多珍惜自己的家鄉」、「台灣好啊！真的那麼喜歡抱怨的話就搬走啊！」、「沒住過國外，真的無法體會，台灣有多好」、「說得太好了」等，還有人歪樓大讚鍾綺超流利的英語台語轉換能力。
鍾綺以《聲林之王》走紅 曾獲最佳女歌手銀牌獎
鍾綺是台灣的創作女歌手，她以甜美的外表和充滿熱情的歌聲聞名，並在2018年透過參與《聲林之王》選秀節目受到矚目。鍾綺擅長將台語歌曲賦予創新元素，並積極將台語音樂推向國際，曾與法裔加拿大籍歌手Laurier Lachance合作，共同創作出台語歌曲〈必巡〉，獲得廣大迴響，還在2024年獲得《GMA全球音樂獎》最佳女歌手銀牌獎，實力備受肯定。
資料來源：鍾綺IG