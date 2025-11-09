我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓鳳凰颱風（國際名：Fung-wong，菲律賓命名：Uwan）逼近呂宋島，中央氣象單位預警豪雨與強風可能造成嚴重災情。菲律賓參議院9日宣布，為配合防災應變，原訂11月10日（週一）恢復的會期將全面暫停。參議院秘書班圖格（Renato Bantug）於公告中指出：「鑑於氣象預報顯示鳳凰颱風將帶來強降雨與其他潛在災害影響，參議院議長蘇托三世（Vicente Sotto III）決定於11月10日暫停所有辦公與會議。」參議院原計畫結束三週休會期，於10日重啟立法審議，但由於颱風行徑逼近呂宋，官方防災單位也呼籲首都大馬尼拉地區民眾減少外出，避免不必要的風險。菲律賓氣象局（PAGASA）預測，鳳凰颱風將在當地時間9日晚間至10日清晨登陸奧羅拉省一帶，風速可達每小時185公里，恐引發暴潮、淹水與山區土石流。政府機構與學校也陸續發布停班停課措施。菲律賓當局提醒各單位持續關注官方防災公告，並在颱風過境期間確保人員安全與通訊暢通。