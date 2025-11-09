我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年英雄聯盟世界大賽決賽 KT vs T1冠軍戰，最終T1以3:2驚險擊敗KT，現役傳奇「Faker」李相赫和戰隊一同奪得生涯第六冠，完成了三連霸。這也讓他毫無疑問鎖定史上最佳選手，幾乎就像是NBA的喬丹（Michael Jordan）帶領芝加哥公牛隊完成王朝霸業一樣，他也親手建立了「T1王朝」。他在賽後也用全中文後球迷打招呼：「大家好，我是Faker」。又是T1經典劇本，又是在絕境「1-2」落後之下逆轉，擊敗強大的對手KT，捧起了召喚師盃。Faker和T1（及其前身SKT）拿下了聯盟史上唯一一次三連霸，以及隊史第6座冠軍，完成前無古人、後也難也來者的壯舉。Faker賽後表示與其取得什麼成就，他更在意今天是否打出一場好比賽，也稱讚KT今天發揮很棒，雙方共同呈現一個很精采系列賽。全場也開始高呼「Faker！Faker！」。這一冠可能徹底鎖定Faker「GOAT」的地位，讓他就像NBA九零年代芝加哥公牛王朝的六冠傳奇一樣。同時這也是「OFGK」一起攜手拿下的第三座冠軍，下路組合Keria和Gumayusi，也超越前輩Wolf和Bang，成為史上拿過最多冠軍的輔助和AD。至於上路的Doran，也將是首次奪下冠軍，在去年奪冠之後，T1明星上路Zeus出現合約問題，最終離隊。Doran遞補他的位置，原本遭遇很多質疑，他在世界賽也的確曾經有一些匪夷所思的操作，但這一冠軍仍舊少不了他和團隊的貢獻。kkOma教練也再次和Faker奪冠，對於T1每一次來到世界賽都會爆發，他本人也感到不可思議，直言確實戰隊到了這個時刻在專注力上都會特別好。