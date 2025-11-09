我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立法委員賴瑞隆今（9）日回到本命區旗津的福壽宮舉辦「來呦！隆作伙」政策說明會，與鄉親面對面深入交流。(圖／立委賴瑞隆辦公室提供)

立法委員賴瑞隆今（9）日回到本命區旗津的福壽宮舉辦「來呦！隆作伙」政策說明會，與鄉親面對面深入交流。現場包括多位市議員、跨黨派里長到場力挺。賴瑞隆強調，一座城市的「競爭力」，取決於首長的「執行力」及「創意力」；未來他將以「建設大進步、經濟大發展、生活大宜居、市民大幸福」四大市政目標，帶領高雄邁向下一個黃金十年。首先，賴瑞隆以其為旗津爭取到的建設為例，說明執行力的重要性。例如「旗津過港隧道延壽工程2.19億元及交通系統更新6900萬元」、「旗津第二條過港隧道可行性研究費1200萬元」為鄉親創造一條新的安全通勤回家的路。以及「旗津領航計畫4.7億元」、「旗津治水計畫2.7億元」等。他強調，這些實績都是「執行力」的最好見證。賴瑞隆回顧，從謝長廷、陳菊，到陳其邁市長，一棒接一棒讓高雄一步步進化。以及他擔任市府局處長時，率先引進黃色小鴨設展、開啟演唱會經濟，讓高雄登上國際舞台 ; 再再證明市政團隊的「創意力」與市民的光榮感息息相關。賴瑞隆指出，其任內已為高雄爭取超過6000億的中央建設經費。「立委的成績就是市長的保證」，未來他將持續以行動回應民意，推進「大亞灣計畫」與「幸福首都工程」等藍圖，打造更具國際競爭力與幸福感的城市。他也將讓旗津區成為空氣更清新、交通更安全、觀光更繁榮的「宜居觀光產業島」。最後，賴瑞隆強調，未來高雄的四大目標是成為「建設大進步、經濟大發展、生活大宜居、市民大幸福」的國際城市。他也懇請在場鄉親一人協助向至少十位親朋好友推薦，讓他與市民共同攜手，用執行、創意力讓高雄延續光榮、再創高峰，為下一代建造更美好的家園。這次座談會由賴瑞隆旗津後援會會長呂啟源、榮譽會長孫天雀、大高雄里長聯誼會主席張宇讚、旗津里長聯誼會主席莊武益領軍多位里長以及各社團代表出席，資深媒體人王瑞德、議員李喬如、簡煥宗、張勝富、黃文志、何權峰、邱俊憲、范織欽及議員參選人黃敬雅，亦輪番上台表達對賴瑞隆的支持，現場鄉親掌聲不斷，場面熱烈。