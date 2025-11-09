我是廣告 請繼續往下閱讀

▲菲律賓宿霧不久前遭海鷗颱風重創並奪走多條人命。（圖／美聯社／達志影像）

菲律賓正全力應對超級颱風「鳳凰」（國際名：Fung-wong，菲律賓命名：Uwan）來襲，全國已有百萬人緊急撤離，防災單位警告暴潮與強風恐造成災難性破壞。根據菲律賓氣象局（PAGASA）資料，鳳凰颱風於週日晚間登陸前風速達每小時185公里、陣風更高達230公里，並被正式升格為「超級颱風」。該局警告，呂宋島沿岸地區有「威脅生命的暴潮風險」，浪高恐超過3公尺。鳳凰颱風在9日清晨首先重創東部比科爾（Bicol）區，下午掠過波利略群島（Polillo Islands），隨後朝奧羅拉（Aurora）地區的巴勒（Baler）與卡西古蘭（Casiguran）方向前進。氣象單位預估，颱風雖在登陸後略為減弱，但仍維持強颱等級，可能帶來超過200毫米的降雨，馬尼拉都會區降雨量也可達100至200毫米，恐引發嚴重淹水與土石流。由於颱風威力驚人，全國近300班航班取消，多所學校宣布週一停課或改為線上教學。沿海及低窪地區居民則在警方協助下撤往臨時避難中心。奧羅拉省體育館湧入200多名避難民眾，其中不少家長攜帶年幼子女，一些人仍記得2013年重創菲律賓、奪走逾6000條人命的海燕颱風（Haiyan）慘劇。當地21歲飯店員工哈古諾伊（Hagunoy）接受美聯社訪問時表示，警方連日來巡查沿岸旅宿，確保所有旅客撤離，他說：「飯店現在空無一人，我只留下來看守，等風再強一點就會騎摩托車回家避風。」鳳凰颱風的到來，迫使政府暫停海鷗（Kalmaegi）颱風過後的救災行動。海鷗颱風剛在上週橫掃菲律賓，造成至少204人死亡、逾百人失蹤。菲律賓政府已宣布全國進入「災難狀態」，授權各級單位動用緊急基金並加速運送糧食與物資。對許多民眾而言，連續兩場強颱接踵而至，讓恐懼與焦慮加劇。住在蘇索貢（Sorsogon）避難教堂的居民杜根（Norlito Dugan）說：「上次颱風我們家就被水淹了，這次我只想確保家人安全。」另一位居民麥辛（Maxine Dugan）則無奈地說：「我家附近的浪已經高得嚇人，只能先逃。」菲律賓位於太平洋颱風生成帶，每年約有20個熱帶氣旋在此形成，其中一半直接襲擊當地。專家指出，氣候變遷雖不會增加颱風數量，但海洋與大氣升溫將使颱風強度提升，帶來更猛烈的風雨與更高的暴潮風險。