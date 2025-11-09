現在這個證明題有了結果──我就是世界第一ADC

2025年英雄聯盟世界大賽決賽 KT vs T1冠軍戰，最終T1以3:2驚險擊敗KT，奪下隊史首次三連霸。，他從傳奇ADC選手Uzi手中拿過MVP獎盃，成為「Ruler」之後，第二位拿到FMVP的ADC選手，這一次T1每個人在劣勢之下都有貢獻，其實很難說誰特別突出，但最終發揮最穩健的，也算是他屢遭T1黑粉攻擊的一次有力的證明。回看年初一度被下放到替補，如今捧起MVP獎盃，獲獎那一刻，他情緒上頭，從Uzi手中接過獎盃後，一度說不出話。他感慨地說這一刻彷彿在作夢，沒想到自己能夠獲獎，直言，但今年非常不一樣的話，就是在比賽中證明自己，「我想這個證明題我已經有了結果，」。Gumayusi非常感性地說，自己有非常艱難的時刻，沒有粉絲力挺，自己不知道如何度過這些時光，因為有大家的努力和愛，才能挺過去。在此之前，，因此外界在今年之前對於誰是「史上第一ADC」仍有疑問，但如今，還從名人堂ADC選手Uzi受上接過獎盃，他毫無疑問就是這個人。