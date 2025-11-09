我是廣告 請繼續往下閱讀

▲超級颱風鳳凰登陸前席捲菲律賓東北沿海，掀起強風豪雨，成為今年襲菲最猛烈的風暴。（圖／美聯社／達志影像）

菲律賓國家防災委員會（OCD）9日晚間證實，超級颱風「鳳凰（國際名：Fung-wong，菲律賓命名：Uwan）登陸前橫掃東北沿海，已造成至少兩人死亡、逾百萬居民緊急撤離。根據菲律賓氣象局（PAGASA）預估，鳳凰颱風的雲雨帶橫跨長達1,800公里，範圍可覆蓋全國三分之二地區。這場颱風正從太平洋逼近，讓菲律賓在海鷗（Kalmaegi）颱風造成224死、數百人失蹤的災情未平之際，再度面臨暴風雨威脅。官方通報指出，一名男子在卡坦端內斯（Catanduanes）遭突發洪水沖走喪命，另一名女子則在東薩馬省（Eastern Samar）卡特巴洛干（Catbalogan）市被飛落的建物殘骸壓死。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已宣布全國進入緊急狀態，指示各地政府全面動員，因應海鷗災後重建與鳳凰颱風的雙重衝擊。截至9日下午4時，全菲律賓共有1,179,086人（約344,413戶）完成預防性撤離，範圍涵蓋科迪勒拉行政區（CAR）、伊洛戈斯（Region 1）、卡加延谷（Region 2）、中呂宋（Region 3）、卡拉巴松（Region 4A）、民馬羅巴（Region 4B）、比科爾（Region 5）、西維薩亞斯（Region 6）、內格羅斯島區（NIR）、中維薩亞斯（Region 7）與東維薩亞斯（Region 8）。OCD指出，比科爾地區各省目前普遍停電，僅索索貢（Sorsogon）仍有供電，多數通訊線路亦出現不穩或中斷情況。菲律賓氣象單位指出，鳳凰颱風最大風速達每小時185公里、陣風高達230公里，登陸前位於卡坦端內斯潘丹（Pandan）外海，豪雨導致當地視線近乎零。預計颱風將持續向西北移動，於週日晚間至週一清晨在奧羅拉（Aurora）或伊莎貝拉（Isabela）一帶登陸。卡坦端內斯災防官員蒙特羅拉（Roberto Monterola）形容：「雨勢與風勢強到幾乎完全看不見東西。」儘管政府早在週六呼籲居民撤離，仍有部分民眾選擇留守。他表示，救難人員在低窪地區救出14名被洪水困在屋頂上的居民，另有一家五口在屋頂被強風吹掀時驚險獲救。菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）警告，鳳凰颱風可能對菲律賓中部與北部造成「災難級衝擊」，受影響範圍恐涵蓋宿霧、比科爾及首都馬尼拉地區。他呼籲民眾遵守撤離命令，「一旦洪水湧入就太遲了」。