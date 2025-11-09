我是廣告 請繼續往下閱讀

名次 獎金 冠軍 1,000,000 亞軍 800,000 第3～4名 各400,000 第5～8名 各300,000 第9～11名 各175,000 第12～14名 各125,000 第15～16名 各112,500 第17名 75,000

在2025《英雄聯盟》世界冠軍賽（Worlds 2025）開打前，Riot Games公布了本屆賽事的總獎金池高達500萬美元（約合新台幣1.54億元），創下近年新高。隨著T1在成都決賽擊敗KT Rolster，再度捧起召喚師盃、拿下100萬美元（約合新台幣3098萬元）獎金，這支韓國傳奇戰隊的累積總獎金也正式突破1130萬美元（約合新台幣3.5億元）大關，穩居全球戰隊之首。根據Riot官方資料，2025年的總獎金金額比前一屆翻倍成長，由原本的222.5萬美元提升至500萬美元。本屆參賽隊伍數量從去年的20隊減少至17隊，意味著每支隊伍分得的金額更高。此外，各戰隊仍可透過「冠軍造型銷售分紅」、「冠軍守衛」、「專屬表情包」以及「Worlds圖示」等遊戲內收入獲得額外收益，實際獎金遠超公告數字。《英雄聯盟》世界大賽自2011年創辦以來，已成為全球最具影響力的電競盛會。Riot Games在2025年投入創紀錄的資金，除獎金外，更透過皮膚銷售、贊助合作與觀賽分潤等模式，確保賽事長期穩定運作。T1則憑藉Faker領銜的王朝班底，15年間6度登頂，持續刷新電競史上最輝煌的紀錄。隨著這次再度封王，T1不僅象徵著榮耀與傳奇，也成為《英雄聯盟》史上最具經濟價值與競技實力的隊伍。官方公布的分配細節如下（單位：美元，不含遊戲內分潤）：本屆冠軍T1將直接獲得，再加上遊戲內分潤收益，實際金額預估可達數倍。在決賽前，根據《Esports Charts》統計，T1以累積1030萬美元的獎金穩居世界第一；隨著本屆再度奪冠，T1的總額正式突破1130萬美元（約新台幣3.68億元），進一步拉開與其他戰隊的差距。前十名戰隊累積獎金如下：：1,130萬美元（奪下第6座世界冠軍）（中國）：430萬美元（韓國，已解散）：420萬美元（中國）：420萬美元中國）：404萬美元（歐洲）：400萬美元（歐洲）：350萬美元（韓國）：320萬美元（北美）：270萬美元（中國）：230萬美元