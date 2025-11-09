我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國太空與地理資訊發展署（GISTDA）9日發出最新洪災警示，指出曼谷及鄰近的巴吞他尼（Pathum Thani）、暖武里（Nonthaburi）三省，因昭披耶河（Chao Phraya River）水位急升，恐面臨溢堤與淹水風險。根據公告，泰國皇家灌溉署在收到北部河川洪流湧入後，於9日將猜納府（Chai Nat）昭披耶壩的放水量，從每秒2,750立方公尺提高至2,800立方公尺。此舉雖為分洪減壓，卻導致下游水位同步上升，使中部多地防洪壓力驟增。GISTDA表示，水位上漲加上近海潮水偏高，使得曼谷及大曼谷地區的河畔排水更加困難，尤其是防洪牆外的低窪地區，俗稱「缺牙區」（missing-teeth zones），淹水風險最高。該署以衛星監測繪製的風險地圖顯示，若維持每秒2,700立方公尺放水量，橘色區域將受影響；若升至2,800立方公尺，紅色區域恐全面浸水。在巴吞他尼省，風險區主要集中於從三可縣（Sam Khok）至市中心的昭披耶河兩岸地帶；暖武里省的巴克瑞（Pak Kret）與邦龜（Bang Kruai）兩區同樣被列為高風險地區。至於曼谷市，靠近河邊的邦帕拉（Bang Phlat）、曼谷內區（Bangkok Noi）、曼谷亞區（Bangkok Yai）及吞武里區（Thon Buri），皆需嚴密監測水位變化。GISTDA指出，多數潛在受災區位於防洪牆外，當局已提醒居民特別是位於橘區及紅區者，應提前將財物移至高處，並密切留意政府單位的即時通報。該署也強調，正持續利用衛星影像監測水勢變化，協助相關單位進行防災規劃與緊急應變，以減少可能的損失。