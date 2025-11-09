我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國最新全國健康檢測調查（NHES）揭露令人憂心的趨勢，肥胖、糖尿病、高血壓與高膽固醇等非傳染性疾病（NCDs）全面攀升，恐在未來十年引爆慢性病與醫療支出雙重危機。泰國瑪希敦大學拉瑪提博迪醫院社區醫學系主任威猜醫師（Dr. Wichai Aekplakorn）在週五公布報告指出，這份由泰國健康促進基金會（Thai Health）與健康系統研究院（HSRI）合作進行的調查，涵蓋2024年8月至2025年4月間，共蒐集全國30,057名受訪者的健康數據。調查聚焦四大風險指標：肥胖、高血壓、高總膽固醇與糖尿病。結果顯示，泰國整體健康指標自2004年以來惡化顯著。肥胖率從28.6％暴增至45％，高血壓從22％升至29.5％，高膽固醇從16.5％上升至19.8％，糖尿病則從6.6％攀升至10.6％。更令人擔憂的是，約27％糖尿病患者仍未確診，近半數高血壓患者也對自身病情毫無所覺。肥胖現象在15至34歲族群最普遍，高膽固醇則集中於45至59歲族群。全國代謝症候群盛行率已達28.4％，各年齡層皆呈上升趨勢。推估目前全泰國約有610萬人罹患糖尿病、1,750萬人患有高血壓，另有570萬人屬於糖尿病前期患者。同樣來自拉瑪提博迪醫院的榮如迪醫師（Dr. Roengrudee Patanavanich）指出，生活型態因素如飲酒與吸菸，是非傳染性疾病上升的主因之一。雖然傳統紙菸吸菸率自2004年的25.3％降至18.5％，但電子菸使用卻自2020年以來幾乎增加三倍，2025年已達2.8％。調查估計，10至14歲族群約有6萬名電子菸使用者，20至29歲族群則多達84萬人。此外，重度飲酒人口比例自2015年的10.9％升至12.9％，而運動不足者佔比從30％增至42.6％，顯示泰國社會健康生活習慣持續惡化。專家呼籲，應及早介入預防，特別是針對年輕世代建立健康意識。威猜醫師警告：「若不立即行動，泰國恐在十年內面臨龐大的醫療支出與勞動力損失。」