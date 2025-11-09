我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅韓籍啦啦隊女神文慧真（左1）的弟弟（右1）是《英雄聯盟》3連霸得主。（圖／文慧真IG@yll_suly28）

▲文慧真特地飛往中國成都，見證弟弟Oner成就3連霸。（圖／翻攝自文慧真IG@yll_suly28）

▲文慧真一年只跟弟弟見面2-3次，這次特地飛往成都，也讓粉絲見證2人姊弟情深。（圖／翻攝自文慧真IG@yll_suly28）

2025 LOL《英雄聯盟》世界大賽總決賽今（9）日在中國成都落幕，韓國勁旅T1以3：2擊敗KT Rolster，成功完成驚險逆轉，T1奪冠過程中，打野選手Oner（文炫竣）表現關鍵，他的親姊姊、統一獅啦啦隊Uni-Girls成員文慧真也特地飛往成都現場應援，同時成功見證弟弟Oner與隊友們史無前例的3連霸，開心上傳IG限動，寫下：「逆轉勝！」T1在傳奇中單選手Faker（李相赫）帶領下，率隊奪下個人第6座世界冠軍，戰隊也成為歷史上唯一「3連霸」的隊伍，締造電競史傳奇一刻，全場觀眾見證這位中路之神再度封王，也讓T1再度登上榮耀巔峰。而Faker的隊友、打野選手Oner在此次比賽中也表現十分關鍵，讓戰隊一度從1-2落後最終連贏2局，成功贏下世界大賽。此次也是文慧真連續2年親臨世界賽為弟弟Oner加油，畫面曝光後掀起熱議，粉絲紛紛留言：「歐姊根本是Oner的幸運星！」、「姊弟倆都在自己領域發光發熱。」據悉，Oner因長期跟隨戰隊閉關訓練，一年僅能與家人見上2、3次面，文慧真此次特地請假飛到成都，只為在現場見證弟弟與戰隊完成3連霸壯舉，她在現場見證弟弟奪冠後馬上轉發IG限動，讓不少粉絲都十分感動2人姊弟情深，也成為賽後網友熱議焦點之一。隨著T1奪下第6座世界冠軍，Faker與隊友們的職業生涯再度被推向巔峰，他也正式寫下電競史上前所未有的紀錄，許多網友感嘆：「Faker是真正的不朽傳奇」、「Oner、Gumayusi與Keria都是他身邊最完美的夥伴。」T1三連霸的傳奇時刻，也讓全球電競迷陷入狂歡。