▲T1輔助選手Keria奪冠後已在IG開放粉絲投票，提出了妮可、露璐兩種選項。（圖／IG@keria_minseok）（圖／IG@keria_minseok）

▲2025年T1全隊可以選擇的冠軍英雄造型名單。（圖／X@LCK）

2025年T1冠軍造型候選名單一次看（粗體英雄代表有其他冠軍造型）

▲上路選手Doran今年才剛加入T1，就成功圓夢拿下生涯首冠。（圖／LOL Esports Flickr）

▲T1打野選手Oner去年奪冠就很想要趙信的冠軍造型。（圖／LOL Esports Flickr）

▲「大魔王」Faker拿下生涯第六冠，同時也將獲得自己第10個冠軍英雄造型。（圖／LoL Esports flickr）

▲T1下路ADC選手「Gumayusi」李珉炯獲選為世界賽FMVP，也將獲得自己第三個冠軍造型。（圖／LOL Esports Flickr）

▲T1 輔助 Keria 已經發起投票，想在妮可、露璐之間選出冠軍造型製作。（圖／LCK 臉書）

2025年英雄聯盟世界大賽最終決賽由。因此，，而輔助選手Keria更已經在IG開放粉絲投票，提出了妮可、露璐兩種選項，《NOWNEWS》也一次整理T1所有選手能夠選擇製作2025年冠軍造型的完整英雄名單。Riot官方針對英雄聯盟冠軍造型英雄選擇的規則，選手必須在應屆世界大賽中使用過該英雄至少 1 場才可以選擇，但有時候官方也會因為重複性、改版等問題，向選手提供建議，例如去年T1奪冠時，打野Oner就想要趙信的造型，但當時趙信正在進行重製計畫，最終Oner的冠軍造型變成了菲艾。在今（9）日冠軍賽後，T1輔助Keria也立刻在IG上發起投票，提了妮可、露璐兩隻英雄，讓粉絲進行投票，因此今年他的造型選擇最高可能就是這兩位英雄。英雄：卡桑蒂、、賽恩、安比薩、、雷珂煞、加里歐、、魔鬥凱薩、鄂爾、藍寶。分析：說起今年Doran賽場上表現中最亮眼的角色，絕對是「狼母」安比薩，曾在賽季中期靠著這隻英雄，讓T1順利晉級MSI，在今年世界賽總決賽第一場表現也相當出色，因此Doran最有可能選擇這隻英雄。Doran賽後也在IG發起投票，提出了三隻英雄，讓粉絲投票並給予意見。英雄：趙信、、特朗德、悟空、潘森、夜曲、、姬雅娜、分析：去年Oner就很想要趙信的造型，而趙信重製的工程在2025年賽季中期順利完成，Riot應該已經沒有任何理由阻止Oner選擇趙信了。英雄：、艾妮維亞、加里歐、梅爾、、維克特、安妮、阿卡莉、、歐羅拉、、卡莎碧雅、分析：Faker已經擁有了雷茲、賽勒斯、奧莉安娜的冠軍造型，而T1在S3阿祈爾造型則是Easyhoon選走，塔莉亞則是SSG的Crown持有冠軍造型，剩下的選擇當中，Faker在本屆世界賽玩得最出色的英雄就是梅爾與艾妮維亞，但加里歐也是Faker欠了好多年的造型英雄，也是相當難以割捨。英雄：、希維爾、、達瑞文、、好運姐、尤娜拉、希格斯。分析：獲選為決賽FMVP的Gumayusi，若按照2024年的新模式，他將可以獲得2個冠軍造型，其中一個會是尊爵不凡版本，Gumayusi已是法洛士、吉茵珂絲冠軍造型持有者，而凱莎、艾希、剎雅、凱特琳、庫奇、克黎思妲都已經有其他冠軍造型，因此今年Gumayusi很有可能選擇自己的愛角達瑞文以及剛出不久的新角色尤娜拉製作冠軍造型。英雄：妮可、、亞歷斯塔、睿娜妲、、布里茨、露璐、波比、納帝魯斯、瑟拉芬。分析：Keria在奪冠之後直接在IG社群上發起投票，提出妮可、露璐兩隻英雄讓粉絲票選，因此最有可能的英雄就是這兩隻。