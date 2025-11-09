我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國民眾以泡棉板代步穿越積水街道，家戶仍被洪水圍困，部分地區排水困難。（圖／翻攝自曼谷郵報）

泰國皇家灌溉署（Royal Irrigation Department）9日表示，因北部洪水持續南下，昭披耶壩（Chao Phraya Barrage）放水量再度提升，恐影響中部多個平原省份的防洪狀況。據指出，颱風「海鷗」（Kalmaegi）殘餘環流帶來大量降雨，使北部主要河川，平河（Ping）、夜夢河（Yom）、南河（Nan）及沙蓋光河（Sakae Krang）水位暴漲，導致下游昭披耶河水勢急升。為因應洪水與中部降雨疊加影響，灌溉署於9日下午3時將昭披耶壩放水量從每秒2,750立方公尺調升至2,800立方公尺。當局警告，來自北部的洪水將持續流入中部平原，並受海潮頂托影響，排水速度恐至11月12日後才會恢復正常。同時，泰國氣象局指出，超級颱風「鳳凰」（Fung-wong）正橫越菲律賓，預料將於週一或週二進入南海北部，之後朝台灣海峽方向前進。泰國防災與減災署（Department of Disaster Prevention and Mitigation）通報，目前全泰仍有15個省份持續受洪水影響，其中9個位於中部地區，5個在北部，另有1省在東北部。泰國防災單位提醒，未來幾日中部水位仍有變化，沿岸低窪地區應加強防範，特別是尚未退水的省份，應避免進入河岸與積水區域，以防意外。