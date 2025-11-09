我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政府今年2月底強制將40名維吾爾族人遣返回中國，引發國際譴責與人權爭議。泰國國家人權委員會（NHRC）近日調查指出，遣返行動違反「不可遣返」原則以及《2022年防止與遏止酷刑及強制失蹤法》，屬於嚴重侵害人權的行為。委員會要求政府立即追蹤被遣返者下落，確保他們未遭酷刑或失蹤，並公開調查結果以維護透明與信譽。NHRC於臉書上聲明，政府、國家安全委員會及移民局於2月27日凌晨，將40名被拘留多年的維吾爾族人從曼谷秘密押送至機場，再轉送往中國新疆。這些人自2014年經東南亞逃往泰國後被拘留超過十年，原本應享有庇護權利，但卻被以「非法入境者」名義長期羈押。聯合國人權事務高級專員辦事處早已警告，維吾爾族在中國面臨酷刑、強迫失蹤與非人道待遇的高度風險，泰方此舉形同將他們送入危險之地。NHRC強調，泰國當局未提供任何證據證明這批維吾爾人「自願返回」，僅依賴中國單方面的保證，程序顯然不符國際人權標準。委員會並指出，這些人並非罪犯，而是因逃避迫害而尋求庇護者，理應受到人權法保護。美國宣布對涉案的泰國官員實施簽證限制，歐洲議會通過決議譴責泰國違反國際法，並呼籲在自由貿易協定談判中施壓。聯合國人權高專辦、歐盟對外行動署及國際人權聯盟（FIDH）均指責泰國違反「不可遣返」原則。人權觀察（HRW）報告也揭露，被遣返者中部分人已失聯，恐遭拘押或轉移至新疆再教育營。長期觀察者指出，泰國至今未簽署《1951年難民公約》，也未設立正式的難民認定制度，使逃避戰亂或迫害者只能以「非法入境者」身分被拘留或遣返。這使泰國在區域人權體系中長期處於灰色地帶。此外，此案對泰國的外交與經濟形象造成衝擊。作為聯合國人權理事會成員，泰國此舉被視為「自毀國際信譽」。多個穆斯林國家與人權團體呼籲重新審視與泰國的合作。泰國國內部分學者也批評政府在中國方壓力下「犧牲人權換取外交利益」，暴露人權法與政治現實之間的落差。目前NHRC已正式建議國家安全委員會、情報局、皇家警察、外交部及司法部組成監察小組，追蹤被遣返者的安全與健康狀況，並公開調查報告。國際社會則持續關注這40名維吾爾人的命運，要求泰國政府承擔法律與道德責任。