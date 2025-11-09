我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓陷入近年來最嚴重的公共工程貪腐風暴，導致市場信心崩塌、政府支出停滯，第三季經濟增速僅4%，創下四年新低。外界普遍認為，防洪工程弊案與行政審批遲緩，已讓這個原本被看好能維持中高速成長的東南亞經濟體，陷入信任與效率雙重危機。根據菲律賓統計局11月7日公布的數據，第三季GDP年增率僅4.0%，遠低於路透社預期的5.2%，也低於第二季的5.5%。在高通膨趨緩與內需疲軟的背景下，市場預期中央銀行將於12月政策會議上再度降息，這將是連續第五次寬鬆貨幣政策，以刺激消費與投資。社會經濟規劃部長巴利薩坎坦言，政府設定的全年經濟成長目標5.5%至6.5%幾乎無法達成，「我們原本希望的生產力被所有這些貪腐行為扼殺了，程度令人震驚。」官方數據顯示，公共支出增速僅5.8%，是自2024年以來最低，主因是為防堵弊案而強化審批機制，導致資金撥付延誤、建設進度停擺。菲律賓參議院調查發現，公共工程與公路部高達七成的防洪預算遭侵吞或流失，部分工程甚至成為「幽靈計畫」，品質低劣、合約黑箱，引發社會震怒與國際投資者撤資。根據彭博與《商業鏡報》報導，過去兩年因貪腐造成的經濟損失達1200億披索（約新台幣684億元），政府基建支出更暴跌26.2%，創近14年最大跌幅。防洪案引爆全國性抗議潮，超過20座城市爆發示威，民眾走上街頭要求「還人民一個乾淨政府」。馬尼拉街頭甚至出現警民衝突，數十人被捕。國際媒體《衛報》與《政治》指出，這場怒潮反映菲律賓社會長年積累的不滿，貧富差距擴大、基建停擺、貪官不罰。雪上加霜的是，第三季又遭超強颱風「樺加沙」重創，造成農業、交通與能源設施嚴重毀損。氣候災害與基建弊案疊加，使公共投資與民間活動雙雙受阻。馬尼拉德拉薩大學經濟學教授費利佩批評，政府將成長不振歸咎於颱風「難以服眾」，「菲律賓每年都面臨天災挑戰，真正的問題是結構性腐敗與投資信心崩盤。」他直言，官方喊出的6%成長目標從一開始就不切實際。目前菲律賓政府已設立「獨立基礎設施委員會」（Independent Commission for Infrastructure,ICI），追查自2015年以來的重大公共工程，並計畫修訂《銀行保密法》與《反洗錢法》，以加強透明度與資金追蹤。不過，外資與民眾對政府信任已大幅下滑。經濟學家警告，若無法有效恢復公共支出與外資投入，菲律賓經濟放緩恐延續至2026年。