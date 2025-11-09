我是廣告 請繼續往下閱讀

美國再度以經貿為槓桿，在印太地區推進地緣戰略。近期馬來西亞與柬埔寨先後與美國簽署新的對等貿易協定，表面上是深化投資與市場合作，但協定內隱含的「毒丸條款」卻引發爭議，一旦馬、柬兩國與他國簽署被華盛頓認定為「損害美國根本利益」或「對美國安全構成威脅」的協定，美方可單方面終止貿易合作。專家指出，這形同對東南亞國家的「忠誠測試」，象徵美中經貿競爭全面升級。根據美國白宮公布的協定文本，條款內容明訂，美方得在未經雙方仲裁的情況下行使「終止權」。同時，協定要求馬來西亞與柬埔寨在數位貿易、資料跨境傳輸、反避稅與配合美國對第三國制裁等議題上與華盛頓協作。這不僅擴大了美方經濟影響力，也讓東南亞國家在與中國、歐盟或RCEP（區域全面經濟夥伴協定）成員國談判時，必須更加謹慎。學者指出，這些「毒丸條款」的範圍極廣，美國藉此在協定中植入政治信任與安全層面的約束，使過去以市場為導向的貿易協議轉變為戰略工具。他形容，美國正嘗試重新定義「亞洲工廠」，讓供應鏈更靠近友美國家。顧問公司Flint Global專家山姆·洛分析，這批協定是川普政府在外交上「修補裂痕」的手段，一方面為美企重返東南亞創造優勢，另一方面也加強對中國的圍堵。世界大型企業聯合會經濟戰略中心主任德梅爾齊斯則直言，這些條款對多邊貿易體系是一記重擊，「它迫使各國在經濟上選邊站，美國要的不是自由市場，而是政治忠誠。」馬來西亞國會內部亦出現分歧。總理安華堅稱協定「合憲且有助保障國家利益」，但反對派質疑條款模糊、違背主權。柬埔寨方面則保持低調，外長宋金塔僅表示協定將「促進雙邊貿易穩定成長」。分析認為，美方這套模式未來可能推廣至其他國家。若配合美國考慮對經由東南亞港口轉運的中國商品徵收40%「轉運稅」，將進一步加劇區域內供應鏈的政治化。這顯示美中之間的角力已從軍事與科技領域，擴散到經濟協定的文字中，讓「貿易條款」成為地緣競爭的新戰場。