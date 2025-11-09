我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞總理安華在結束東協輪值主席任期之際，交出一份外交成績亮眼、但內政仍備受爭議的年度報告。他以積極的區域外交布局、靈活的國際平衡策略讓馬來西亞在東協重獲能見度，卻也因貿易協議與經濟改革陷入民意分歧。在外交方面，安華（Anwar Ibrahim）任內推動泰柬和平協議，協助東帝汶成為東協第11個會員國，並成功邀請美國總統川普（Donald Trump）出席峰會，展現馬來西亞的外交號召力。他強調「不選邊、不對抗」，在中美競爭中維持「均衡外交」，一方面與中國保持緊密經貿合作，另一方面也與美國簽署對等貿易協議，企圖鞏固雙邊關係。這項美馬協議也引發國內激烈爭議。協議內容要求馬國維持多數商品19％的關稅稅率，同時放寬美國合金鋼、管材及稀土等產品的進口限制，並開放出口關鍵礦物至美國。反對黨與前總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）批評這是「出賣主權」，擔心馬來西亞在美中角力中被迫選邊。吉蘭丹州政府更聲稱要「捍衛非放射性資源的地方主權」。安華陣營則回應，協議中設有單方退出條款，不會損害國家利益。經濟學者指出，若能藉此吸引技術轉移與下游產業投資，長遠有助提升出口附加價值。不過，傢俱與半導體等關鍵產業並未被納入減稅名單，使得實際受惠有限。在經濟層面，安華上任後推動稅務改革、重整補貼制度，並向全民發放100令吉（約新台幣700元）現金補助。第三季GDP成長率預估達5.2%，優於上一季的4.4%。但中小企業公會反映，企業仍受現金流不足、成本上升與銷售服務稅擴大徵收等問題困擾，整體景氣復甦有限。民意方面，安華在城市與青年族群的支持度上升，特別是受過教育的中產階層。不過在吉打、登嘉樓與吉蘭丹等保守州屬，國盟仍掌握輿論主導權，藉「政府未捍衛馬來人與回教徒利益」的論述削弱執政聯盟的影響力。安華近期多次公開關注加薩議題，被視為試圖修補這項信任缺口。民調機構默迪卡中心指出，安華政府的整體支持率已回升至約五成，年輕選民支持度更超過六成。隨著國會局勢穩定、執政聯盟擁有近乎絕對多數，外界推測安華可能於2026年前後提前解散國會，與柔佛、馬六甲州選同步舉行大選，以穩固政權。學者分析，若安華能妥善運用外交成果與現金補貼政策，鞏固中間選民並穩住馬來基本盤，2026年可能成為他爭取「再造共識」的關鍵年。然而，若貿易政策引發更深層的主權疑慮與地方反彈，這份「雙刃劍式的外交勝利」也可能成為他執政的最大變數。