2025《英雄聯盟》世界大賽在中國成都落幕，T1在決賽中以3：2擊敗KT Rolster，成功完成空前的三連霸（2023、2024、2025），隊史第六冠到手。然而，隨著賽季結束，「DOFGK」（Doran、Oner、Faker、Gumayusi、Keria）五人組是否能延續陣容，再度成為外界最關心的話題。其中甫剛拿下FMVP的ADC選手「Gumayusi」李珉炯的動向，他今年一度被貶為替補，T1主力之中，他受到的霸凌和批評也最多，是否會留下受到關注。回顧去年T1完成二連霸後，隊伍火速宣布與打野Oner（文炫竣）與輔助Keria（柳岷析）續約兩年，確定征戰至2026（S16）賽季。隨後，AD選手Gumayusi也確定續約，但僅簽下一年合約。後續上路的Zeus（崔祐齊）離隊，補進了Doran（崔玄準），ZOFGK變成了DOFGK。這樣的合約長度差異當時引起不少討論。2024年冠軍賽後的記者會上，當媒體問到未來規劃時，Keria思考片刻後坦言：「我甚至不知道明年自己是否還會玩這款遊戲，但如果……」話還沒說完，Gumayusi便接過話題：「這類與合約有關的問題太敏感了。不過我想說，能和這群隊友一起創造那麼多回憶，真的很棒。如果有機會，我希望能繼續與他們並肩作戰，但也要尊重每位選手的想法。」T1營運長則在當時接受媒體訪問時強調：「這一年選手們同甘共苦、不斷成長，讓我感到非常驕傲。我們會提供與成績相符的待遇與藍圖，即使需要承擔奢侈稅，也想與他們繼續同行。」今年T1完成三連霸後，媒體再次關注合約動向。根據T1賽後群訪內容，Doran與Gumayusi的未來都尚未確定。當被問及Doran的「1+1選項」是否為隊伍選項時，Doran回應：「目前還沒有任何決定，會在回國後與T1討論。其實1+1沒太大意義，只要任一方不想續約就能結束。」至於Gumayusi則說：「我會以去年只續約一年的心態來面對今年的轉會期。」他並未明確表示去留，但語氣保留，也被外界解讀為他將再次評估個人發展與隊伍方向。至於靈魂人物「Faker」李相赫，今年仍與T1有約。他談到為何選擇繼續征戰時表示：「支撐我繼續比賽的，是『熱情』。我熱愛遊戲，能與世界上最頂尖的選手競爭，對我而言非常有意義。我想看看自己還能進步到哪裡，也希望能持續帶給大家啟發。」隨著三連霸的完成，T1不僅再度證明「王朝」地位，也讓外界更加關注隊伍能否維持「DOFGK」核心。Oner、Faker、Keria都在合約期內，但Doran與Gumayusi的續約仍待談判。T1若想繼續保持巔峰，勢必得在財務與陣容平衡間取得共識。下一季的T1，會是原班人馬再度挑戰四連霸，還是新陣容揭開序幕？Gumayusi的一句「以去年心態迎接轉會期」，讓粉絲既期待又忐忑。