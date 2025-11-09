我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍方近日對臭名昭著的「KK園區」展開大規模清剿，已拆除近150座建築，包括宿舍、醫院、水療中心與卡拉OK歌廳等設施。不過，多名觀察人士質疑，此舉可能只是為了回應國際壓力的政治表演，實際對犯罪網絡的影響有限。根據《緬甸環球新光報》報導，軍方在行動中共發現148棟建物，目前已有101棟完成拆除，剩餘47棟仍在進行中。園區內除員工宿舍外，還包含一棟四層樓醫院與多間娛樂場所，規模龐大。緬軍自上月下旬發起行動以來，已逮捕超過2,000名涉嫌詐騙工人，另有約1,500人逃往泰國。當地居民透露，軍方進駐後，邊境地區不時傳出爆炸聲與槍響，顯示局勢相當緊張。KK園區位於泰緬邊境，是近年最具規模的詐騙基地之一，自2021年軍事政變後，緬甸邊境地區治安崩解，詐騙活動迅速蔓延，軍政府與地方武裝組織被指放任甚至從中分紅，用以籌措軍費。分析人士認為，緬甸軍方此次行動雖聲勢浩大，卻屬有限度執行，目的是「滅火」與轉移焦點。學者指出：「這場行動更像一場精心設計的表演，既可安撫中國與國際社會的不滿，又不致影響詐騙集團的金流。」中國作為緬甸軍政府的主要支持者，對詐騙集團針對中國民眾的犯罪行為日益不滿。緬甸軍方的象徵性打擊，被視為對北京施壓的回應。不過，多位專家指出，這些園區擁有高度自動化的運作體系，即使遭突擊或短暫中斷，也能迅速恢復。泰國近日為防止跨境詐騙，切斷與緬甸邊境的網路連線，但犯罪團伙改用星鏈（Starlink）衛星網路，目前已被切除約2,500個連線點。緬甸境內的電詐產業被形容為「新型跨國奴役」，從中國、泰國、台灣甚至馬來西亞等地招攬人口，強迫他們參與詐騙。儘管這次清剿行動讓部分建物化為廢墟，但要真正根除詐騙網絡，仍遙遙無期。