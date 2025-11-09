我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市政府衛生局為貼近學生族群，有效宣導菸害防制，特別製作《校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相》菸害防制宣導教具，以校園故事為背景，讓學生化身偵探角色，透過蒐集線索與推理解謎，逐步揭開電子煙背後的真相，在趣味中學習健康與法律觀念。將發放至高雄市所轄國、高中，鼓勵教師融入課堂或社團活動推廣，打造健康無菸校園文化。衛生局聯合教育局及毒品防制局等局處，舉辦《校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相》宣導教具發布記者會，展現跨局處攜手守護青少年健康的決心，現場衛生福利部國民健康署代表亦到場表達支持並有深受學生喜愛的知名網紅「三個麻瓜」及「TACO老師—墨力全開」驚喜現身，與出席的多所高中師生共同體驗，氣氛熱烈。衛生局王小星副局長表示，含有尼古丁、甲醛、丙烯醛等有害物質的電子煙卻以「新潮」、「無害」假象滲入校園，對青少年健康造成新的威脅。今推出《校園迷霧事件簿》菸害防制教具以「寓教於樂」為核心，融合校園故事、懸疑解謎與角色互動設計，引導學生主動學習破解菸害的真相，培養拒菸意識與健康行動力，讓防制教育更貼近數位原生世代。衛生福利部國民健康署曾伯昌科長特別呼籲: 一支電子煙的煙彈中約含有4包紙菸的尼古丁量，請青少年朋友正視菸品及電子煙的危害，「小心危險就在你身邊!」，請以「不嘗試」、「不購買」、「不推薦」三不原則拒絕菸品的危害。衛生局說明，《校園迷霧事件簿》遊戲過程，每位玩家須蒐集線索、推理真相，逐步揭開電子煙行銷的假象與法律風險。例如劇中「你一口、我一口」分享電子煙的情節，實際上已觸犯《菸害防制法》，提供者最高可處新臺幣25萬元罰鍰，吸食者亦各自違法，最高可罰1萬元。現場參與的三民家商學生表示：「原來電子煙不是水蒸氣，而是會讓人上癮、甚至危害健康的化學煙霧！」左營高中翁豪將主任教官也回饋，這套教具不僅能活化課堂，還能促進學生自主學習與同儕討論，是極具教育潛力的教材，未來衛生局持續結合新媒體與青年創意，擴大推動「無菸校園、健康世代」理念，深化校園健康文化扎根，讓拒菸不只是規範，更成為青少年生活的一部分。