菲律賓南部三寶顏市（Zamboanga City）因超級颱風「鳳凰」（國際名：Fung-wong，菲律賓命名：Uwan）帶來豪雨引發洪患，全市多處地區泡在水裡，超過1,200戶家庭被迫撤離家園，暫時避往安全地點。根據三寶顏市災害應變與風險管理辦公室（CDRRMO）指出，災情最嚴重的是Tumaga區，共有2,841人、943戶居民被安置在當地的國小校舍裡。此外，位於東岸的Guiwan與Tugbungan兩個行政區也嚴重受災，分別有101戶與377戶居民受影響；另有250戶Santa Maria區與45戶Pasonanca區居民，也因洪水湧入家中而被迫撤離。當地政府表示，已全面啟動救災機制並動員各單位投入應變。當地警察、消防局、海岸防衛隊與各村防災委員會自星期日全面戒備，隨時待命救援。菲律賓社會福利與發展局（CSWDO）及社會福利部（DSWD）也聯手發放即食餐盒與生活物資，協助災民度過緊急時期。三寶顏市位於菲律賓棉蘭老島西南端，因地勢低窪、排水系統不足，長年飽受雨季洪患之苦。氣象單位警告，隨著鳳凰颱風持續帶來強降雨，當地河川與沿岸社區仍須提高警覺，防範二次災害。