日本首相高市早苗近日表達，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成安全保障法制中，日本將可根據安全保障法制，認定為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」；未料，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上竟開嗆高市，若日本敢插手，中國會毫不猶豫將「那種骯髒的頭斬掉」，引發議論，薛劍稍早悄悄刪除貼文，並又另發一則貼文開嗆日本政府。根據朝日新聞報導，高市早苗在7眾議院預算委員會中，被立憲民主黨眾議員岡田克也問及「台灣有事」是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。「存亡危機事態」（存立危機事態）是日本2015年通過安全保障法制時的新增規定，根據日本現行安全法制，只要與日本密切相關的國家遭到攻擊，被認定為會威脅日本存亡，即使日本本身未被攻擊，也可行使集體自衛權高市回答，若有動用戰艦以及使用武力的情況，有可能構成存亡危機事態。強調日本政府會綜合所有資訊來進行個別判斷。根據《產經新聞》報導，中國中國駐大阪總領事薛劍昨天（8日）在社群平台X轉發了高市早苗談及這一問題的相關新聞，竟發文叫囂恐嚇，「如果敢擅自插手，那就只好毫不猶豫斬斷你們那骯髒的頭顱，你們真的做好覺悟了嗎？」貼文一出讓日本民眾大感震驚，《產經新聞》致電中國駐大阪總領事館，並未獲得聯繫，薛劍今日悄悄下架該則貼文，並附上了另一段嗆聲貼文，那些高喊「阻止中國」、「台灣危機等同於日本危機」的人，似乎抱持著「今天的中國和過去一樣」這種荒謬的幻想。為了避免造成無法挽回的判斷失誤和盲目行動，「我想告訴他們，他們對當前局勢的理解大錯特錯」，同時放上中國航空母艦配置圖。然而，薛劍的貼文遭到憤怒的日本民眾洗版反擊，直呼「這是要對我們開戰的意思？」、「中國外交官恐嚇駐地國家，這些人駐日有安全上的隱憂」、「外交官威脅駐地國簡直聞所未聞，太令人震驚了。這不應該被視為對我們國家的宣戰嗎？我認為你應該在事情失控之前收回你的言論。」