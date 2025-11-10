我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）就任滿一周年，雖面臨多項經濟與社會挑戰，但最新民調顯示，仍有高達78％民眾對其施政感到滿意，支持度幾乎未受動搖。根據印尼民調機構「政治指標」（Indikator Politik）於10月20日至27日進行的全國調查，共訪問1,200名選民。結果顯示，77.7％受訪者對普拉伯沃及副總統吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）的表現感到「非常滿意」或「還算滿意」，僅20.8％表示不滿。相較今年1月的80.9％支持度，變化不大，顯示民意仍穩定支持現任政府。民調中，普拉伯沃在「掌握政治局勢」項目上獲得的滿意度最低，僅31％；但在「維持國家安全」方面表現最受肯定，高達56.6％。分析指出，普拉伯沃強勢且直接的領導風格，仍是穩定支持度的主因。政治指標創辦人布哈努丁（Burhanuddin Muhtadi）分析指出，選民對普拉伯沃的信任主要來自其堅定的政策立場、反貪腐態度，以及持續推動的社會援助與營養午餐計畫。他表示：「有趣的是，經濟表現並非滿意度的主要影響因素，顯示民眾更重視政府的穩定與執行力。」普拉伯沃在2024年選舉中，以「打擊貪腐、提升經濟成長率至8％」為核心政見成功勝選。但是印尼今年的經濟成長率仍低於預期的5.2％目標，顯示要在2029年前達成8％的增速挑戰不小。儘管如此，布哈努丁認為，目前的民意仍反映出普拉伯沃「強人形象」的政治紅利。他補充：「印尼民眾期待一位能維持穩定、安全與國際地位的領導人，普拉伯沃正好滿足了這三項期待。」普拉伯沃出身軍旅，曾任國防部長，與前總統佐科威（Joko Widodo）從競爭對手轉為政治盟友。他在2024年大選中攜手佐科威長子吉布蘭搭檔出征，成功延續執政聯盟的優勢，也為印尼政壇開啟「家族政治新篇章」。