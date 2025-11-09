我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽，金州勇士將於台灣時間11月10日對決印第安納溜馬，勇士這一季常常輸給弱隊或有球員缺陣的球隊，明天能否把握機會擊敗戰力未到齊的溜馬，受到關注。舊金山周日晚上8點30分（美東時間）勇士讓12.5分；大小分為227.5分■ 比賽重點金州勇士將在主場迎戰印第安納溜馬，力圖延續目前的主場四連勝氣勢。上賽季，勇士整季戰績為48勝34敗，其中主場戰績為24勝17敗。勇士上季讓對手場均得到110.5分，投籃命中率為46.5%。溜馬上季整體戰績50勝32敗，東區對戰為29勝22敗，客場戰績為21勝20敗。球隊場均得分117.4分，投籃命中率48.8%，三分球命中率36.8%。這是兩隊本季第二次交手。溜馬曾於11月1日以114比109擊敗勇士。■ 傷兵名單📍勇士：Stephen Curry：每日觀察（身體不適）De’Anthony Melton：缺陣（膝傷）Al Horford：每日觀察（腳傷）📍溜馬：Quenton Jackson：缺陣（腿後肌拉傷）T.J. McConnell：缺陣（腿後肌拉傷）Obi Toppin：缺陣（腳傷）Johnny Furphy：缺陣（腳踝受傷）Kam Jones：缺陣（背傷）Bennedict Mathurin：缺陣（腳傷）Tyrese Haliburton：本季報銷（阿基里斯腱斷裂）📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：10:00 LIVE 快艇 VS. 太陽NBA League Pass、Line Today。