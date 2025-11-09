NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽，金州勇士將於台灣時間11月10日對決印第安納溜馬，勇士這一季常常輸給弱隊或有球員缺陣的球隊，明天能否把握機會擊敗戰力未到齊的溜馬，受到關注。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
📌印第安納溜馬（1勝8敗，東區第14）vs. 金州勇士（5勝5敗，西區第8）
📍比賽地點：舊金山
📍開賽時間：周日晚上8點30分（美東時間）
📍賭盤：勇士讓12.5分；大小分為227.5分
■ 比賽重點
金州勇士將在主場迎戰印第安納溜馬，力圖延續目前的主場四連勝氣勢。
上賽季，勇士整季戰績為48勝34敗，其中主場戰績為24勝17敗。勇士上季讓對手場均得到110.5分，投籃命中率為46.5%。
溜馬上季整體戰績50勝32敗，東區對戰為29勝22敗，客場戰績為21勝20敗。球隊場均得分117.4分，投籃命中率48.8%，三分球命中率36.8%。
這是兩隊本季第二次交手。溜馬曾於11月1日以114比109擊敗勇士。
■ 傷兵名單
📍勇士：
Stephen Curry：每日觀察（身體不適）
De’Anthony Melton：缺陣（膝傷）
Al Horford：每日觀察（腳傷）
📍溜馬：
Quenton Jackson：缺陣（腿後肌拉傷）
T.J. McConnell：缺陣（腿後肌拉傷）
Obi Toppin：缺陣（腳傷）
Johnny Furphy：缺陣（腳踝受傷）
Kam Jones：缺陣（背傷）
Bennedict Mathurin：缺陣（腳傷）
Tyrese Haliburton：本季報銷（阿基里斯腱斷裂）
🏀NBA賽程（台灣時間11/10）
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
📌 台灣運彩資訊：太陽讓分 -2.5，總分預測 224.5
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：10:00 LIVE 快艇 VS. 太陽
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
