馬來西亞與泰國邊境海域發生偷渡船翻覆事故，一艘載有約100名非法移民的船隻沉沒，目前僅救起13人，其中包括緬甸與孟加拉籍偷渡客，另確認一名羅興亞女子不幸溺斃。根據《自由今日大馬》（Free Malaysia Today）報導，吉打州總警長阿茲里（Azri Ahmad）表示，事件發生在11月7日，警方於8日上午在浮羅交怡（Langkawi）丹絨晶晶（Tanjung Chinchin）外海發現3名倖存者，分別為兩男一女，初步研判皆為緬甸籍非法入境者。倖存者供稱，沉沒的船隻原為一艘大船分出的三艘小艇之一，原船共載有約300名偷渡客。當船隻接近馬泰邊界時，偷渡集團命令乘客分乘三艘小艇，每艘約載100人。目前其中一艘確定沉沒，其餘兩艘下落不明。阿茲里透露，這些非法移民每人支付約1萬5,000令吉（約新台幣11萬1,300元）給偷渡集團，企圖透過危險航線偷渡進入馬來西亞。根據《中國報》報導，馬來西亞海事執法機構吉打與玻璃市區主任隆里慕斯達法（Rohli Mustafa）指出，這批偷渡客多來自緬甸若開邦布迪當（Buthidaung），該地靠近孟加拉邊界，是羅興亞難民主要聚居地。隆里慕斯達法表示，偷渡船原計畫非法駛入馬國海域，但在馬泰邊境海面因惡劣天候翻覆。他說：「我們仍在全力搜救，海上可能還有倖存者漂流。」他補充，每年年底是緬甸偷渡潮的高峰期，當局已啟動「守衛行動5.0」（Ops Pintas 5.0），由海軍、海警與移民局聯合加強巡邏，防範跨國偷渡。隆里慕斯達法強調，非法入境不僅是人道問題，更關乎國家安全，並指出偷渡集團長期以來以「高風險航線」牟利，這些移民往往是被剝削與利用的受害者。