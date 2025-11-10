我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國隊外野手Ryan Ward，在複賽交手委內瑞拉的比賽，敲出帶有超前致勝分的陽春彈，不僅幫助美國隊獲勝，同時也讓中華隊前進冠軍戰，成為新任的「台灣之友」。（圖／翻攝自USA Baseball X）

效力於大谷翔平所屬的洛杉磯道奇隊，近日傳出潛在交易動向。根據美國媒體《Dodgers Nation》報導，道奇於11月7日將外野手萊恩·沃德（Ryan Ward）從3A升上大聯盟，表面上是為了避免他在12月的「規則五選秀」（Rule 5 Draft）中被其他球隊挑走，但有分析指出，球團可能也在「探尋他的交易價值」。沃德在去年第3屆世界12強賽的一發全壘打，將中華隊送進冠軍戰，因此也被台灣球迷稱為「台灣之友」，大家對他並不陌生。現年27歲的沃德，本季在3A出賽143場，繳出打擊率.290、36支全壘打與122分打點的強勢成績。他在賽季中期就因主力外野手康佛托（Michael Conforto）陷入打擊低潮，而被外界認為有望上調頂替。如今雖順利登上大聯盟，但《Dodgers Nation》指出：「他短期內預計會留在球隊，但道奇可能會評估其在聯盟內的交易價值。」報導同時提及了布許（Michael Busch）的前例。這名內野手曾在2023年獲得太平洋岸聯盟（PCL）最有價值球員（MVP），但因道奇陣容深厚，未能長期獲得出賽機會。最終球團決定將他交易至芝加哥小熊，換回外野手霍普（Zyhir Hope）與投手費里斯（Jackson Ferris）——兩人如今都被視為球隊的頂級潛力股。《Dodgers Nation》認為，這樣的案例「或許正是球團在面對Ryan Ward時的參考模式」，一方面確保不讓潛力球員白白流失，一方面也能透過交易補強未來陣容深度。在擁有大谷翔平、山本由伸等頂級球星的豪華陣容之下，道奇仍持續進行中長期補強布局。若Ward最終被用作交易籌碼，這筆操作或將延續球團一貫的「以潛力換未來」策略，再次展現道奇在球員資產運作上的靈活與遠見。Ryan Ward去年入選世界12強美國隊，在複賽對上委內瑞拉的關鍵戰役，在九局上重擊富邦洋投富藍戈（Enderson Franco），敲出超前致勝的陽春砲。最終比較對戰優質率情況下，美國與委內瑞拉同以1勝2敗落入季軍戰，Ward這一轟更一舉幫助中華隊晉級冠軍戰，也因被球迷稱為「台灣之友」。