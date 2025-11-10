日本職棒養樂多燕子強打村上宗隆（25歲）正式申請透過「入札制度（Posting System）」挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），引發多支球隊關注。根據美國《Sporting News》與《Daily News》報導，紐約洋基隊被點名為潛在競爭者之一，因為球團希望重新強化在極具商業價值的日本市場中的影響力。
藍鳥也加入戰局 視村上為補強長打火力關鍵
《Sporting News》指出，今季時隔32年重返世界大賽的多倫多藍鳥隊也可能參戰村上爭奪戰。若主力游擊手Bo Bichette（27歲）以自由球員身分離隊，藍鳥將需要新的長打支柱，而村上的火力被視為「最明確的補強選項」。
根據規定，村上與各球團的談判期限將於**美東時間12月22日下午5點（日本時間23日上午7點）**截止。屆時，若未達成協議，村上將回歸燕子隊。
紐約媒體頭版大篇幅報導村上動向
紐約《Daily News》在11月8日的紙本版本，以頭版至第三版大篇幅報導村上動向，並以玩字手法將「射月本壘打（Moon Shot）」改成「Mune Shot」作為標題，象徵村上的強打力量與登上美國舞台的野心。
報導指出：「洋基隊這幾年看到道奇在日本市場取得巨大成功與收益，因此渴望重新提升自身在日本的存在感。簽下NPB巨星村上宗隆，將是實現這一目標的理想方式。」然而，報導同時也指出洋基陣容上存在結構性問題：「從球隊名單構成來看，若沒有進一步調整，簽下村上可能在位置與薪資上缺乏合理性。」
大都會也在觀望 取決於阿隆索動向
至於同城勁敵紐約大都會隊，也被視為潛在競爭者。報導分析，若主砲阿隆索（Pete Alonso）在自由市場離隊，村上將成為「極具吸引力的接班人選」。
日本市場價值爆棚 洋基不想再落後道奇
隨著大谷翔平、山本由伸等日本球星在美國創下驚人票房與周邊收益，MLB球團愈來愈重視日本市場的潛在價值。道奇隊透過大谷效應、品牌授權與轉播權收入，成功打開東亞市場，也成為其他球團的參考範例。
洋基隊作為傳統豪門，顯然不願再在亞洲市場落居人後。若最終出手爭取村上宗隆，這不僅是陣容補強，更是一場跨洋的品牌與市場戰。
消息來源：Sporting News、Daily News、產經體育
