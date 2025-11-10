我是廣告 請繼續往下閱讀

國際金價近期強勢上攻，上月一度飆破每盎司約4,380美元（約新台幣13.5萬元），創下史上新高，帶動全球掀起買金潮。越南民眾更是搶購成風，從河內到胡志明市街頭皆可見排隊人龍，有人凌晨報到、甚至搭帳棚守夜，只為搶到一條「心安金」。根據《彭博社》報導，越南金飾與金條的熱賣讓各地金店一度斷貨，儘管多數店家設有購買上限，仍被民眾一掃而空。由於供應吃緊，政府也緊急介入，試圖讓市場上的黃金囤貨重新流通，以平抑價格波動。越南人「愛買金」的文化源自越戰時期。當時黃金是對抗通膨與貨幣貶值的避險資產，也因此形成「買黃金＝保命符」的心理。2012年，越南政府為了防止民間囤金推升物價，實施國家壟斷政策，由越南國家銀行成為唯一合法進口商，並指定西貢珠寶公司（Saigon Jewelry Co.）獨家生產金條。該政策雖穩定市場，但也催生地下黑市交易。直到2024年10月，政府終於宣布終結長達13年的壟斷，開放市場自由化，黃金交易隨即重燃熱潮。雖然近期國際金價略有回落，但越南內需依然強勁，不少民眾將黃金視為婚禮聘禮或避險投資。一名在河內為兒子籌備婚禮的母親受訪時笑說：「黃金不只是禮物，它是我們表達愛與祝福的方式。」不過，由於越南中央銀行仍嚴控黃金進口額度，導致市場供應有限。越南黃金交易商協會估計，國內每年需求約55噸，但去年進口量僅13.5噸，使得國內金價長期比國際行情高出10％至15％。越南政府目前正考慮開徵0.1％黃金交易稅，並籌設「國家黃金交易所」，希望將金價溢價壓低至3％以內，同時抑制黑市與囤金現象，穩定金融秩序。越南經濟學者指出，金價狂飆反映的不僅是全球投資避險心理，也揭示越南民眾對通膨與貨幣穩定性的焦慮。「越南人買的不是金，是安全感。」這句話，如今再度在市場上成了最真實的寫照。