越南在東協經貿布局再下一城。根據最新公布的《東協貿易協定》更新內容，越南將簡化原產地規則並推動自主認證制度，以減少「洗產地」爭議，並在《東協中國自由貿易協定》架構下，強化與中國在供應鏈安全、數位經濟及綠色經濟三大領域的戰略合作。這項調整顯示，越南正試圖在中、美貿易競爭之間靈活穿梭，深化雙邊合作同時，也讓貿易規範更貼近跨太平洋夥伴框架。越南政府表示，推動自主產地認證有助企業在區域供應鏈中提升信任與透明度，並鼓勵更多出口企業參與國際市場競爭。對中國而言，新協定則將促進兩國供應鏈更緊密整合，並推動綠色技術與數位轉型合作。越南近期在國際舞台上的經貿行動相當頻繁。除了與美國簽訂貿易協議外，越南國家主席梁強日前出席韓國APEC峰會，提出三項倡議：運用數位化手段解決供應鏈與基礎建設瓶頸、推動亞太自貿合作，以及支持中小企業發展。梁強也強調，越南將作為2027年APEC東道主，致力加強區域經濟連結，促進亞太共同繁榮。儘管全球貿易環境受高關稅與地緣政治影響，越南仍展現強勁韌性。根據官方統計，越南今年第三季GDP年增率達8.23%，前九個月平均成長7.85%。越南總理更在日前表示，2026年GDP成長率有望挑戰雙位數。在出口方面，越南表現同樣亮眼。即使未受惠於低基期效應，9月出口年增仍高達24.7%，顯示越南在電子製造、農產品與紡織等領域的競爭力依舊強勁，未受全球關稅戰的明顯影響。經濟分析指出，越南此波貿易制度改革不僅有助強化其在東協內部的話語權，也能藉由「多邊合作＋雙邊深化」的策略，在美中角力之間穩健提升國際經貿影響力。