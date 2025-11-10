我是廣告 請繼續往下閱讀

赴泰旅遊的民眾可得注意，泰國政府自即日起嚴格執行新版酒類管制規定。若民眾或遊客在禁售時段購買或飲用酒類，將面臨最高1萬泰銖（約新台幣9500元）的罰款。根據泰國《酒類管制法》，自1972年起，多數零售店與超市在下午2點至5點，以及凌晨12點至上午11點之間，禁止販售酒精飲品。過去主要針對商家，新法上路後，連消費者若在禁售時段飲酒或接受酒精飲品服務，也將被視為違法。泰國官方強調，修法是為了加強公共秩序與減少酒駕事故，不僅販售者須守法，消費者也必須自律。違者除了罰款，若屢犯還可能面臨短期拘留。雖然持有執照的酒店、餐廳及娛樂場所可獲豁免，但當地餐飲業者仍憂心，政策將衝擊非執照店家的營收。部分業者指出，禁售時段涵蓋午餐與晚餐高峰，可能影響觀光區酒吧與小型餐館的生意。旅遊業者則表示，對多數外國旅客影響有限，因飯店、度假村及高級餐廳仍可在合法時段內供應酒精飲品。不過也提醒旅客，不要在禁售時段前往便利商店或街邊攤購買啤酒或烈酒，以免觸法。泰國長期以「微笑國度」聞名，但對酒類管理一向嚴格。除了時段限制外，部分宗教節日、選舉日或國定假期，也會實施「全日禁酒令」，旅客若不清楚規定，可能因小錯付出大筆罰金。對計畫赴泰自由行的台灣旅客來說，熟悉當地酒令不僅是守法，更是避免掃興的旅遊常識。