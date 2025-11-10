中央氣象署表示，鳳凰颱風今（10）日進入南海後將北轉朝台灣靠近，預估周三（11月12日）有機會登陸西半部；周一、周二（11月11日）北部、東半部因共伴效應會有豪雨，氣象署最快周一午後發布海警、周二發布陸警。
今天的天氣：颱風外圍影響 雨勢越晚越明顯
11月10日今天的天氣，氣象署指出，除了東北季風影響外，開始有颱風外圍環流的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北、宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率。
氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於22至24度左右，感受濕涼，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度，白天高溫在竹苗及花東約26至28度，中南部則有30至32度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、高屏、馬祖、金門
橘色提醒：雲嘉南
環境部提及，今天颱風外圍環流及東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
明天的天氣：共伴效應發威 北部、東部豪雨狂轟
11月11日明天的天氣，氣象署提及，受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部、東部及大臺北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。
一周天氣：鳳凰颱風周三登陸 週四逐漸遠離
氣象署說明，周三鳳凰颱風預計以輕颱強度通過台灣，中南部、東部及東南部地區有陣雨，北部及東北部地區有短暫陣雨，中南部、東部及東南部地區有大雨或局部豪雨發生的機率，周四颱風遠離或減弱、東北季風影響，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部仍有局部較大雨勢發生的機率。
周五至周日，受到東北季風影響，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴，各沿海及離島仍有8至9級強陣風
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
11月10日今天的天氣，氣象署指出，除了東北季風影響外，開始有颱風外圍環流的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北、宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率。
氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於22至24度左右，感受濕涼，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度，白天高溫在竹苗及花東約26至28度，中南部則有30至32度。
良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、高屏、馬祖、金門
橘色提醒：雲嘉南
環境部提及，今天颱風外圍環流及東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
明天的天氣：共伴效應發威 北部、東部豪雨狂轟
11月11日明天的天氣，氣象署提及，受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部、東部及大臺北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。
氣象署說明，周三鳳凰颱風預計以輕颱強度通過台灣，中南部、東部及東南部地區有陣雨，北部及東北部地區有短暫陣雨，中南部、東部及東南部地區有大雨或局部豪雨發生的機率，周四颱風遠離或減弱、東北季風影響，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部仍有局部較大雨勢發生的機率。
周五至周日，受到東北季風影響，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴，各沿海及離島仍有8至9級強陣風
資料來源：中央氣象署、環境部
更多「鳳凰颱風動態」相關新聞。