鳳凰颱風穿台，氣溫驟降，風雨通勤最需要熱咖啡！7-11雙11咖啡優惠寄杯開搶中，特大杯美式買11送11，喝到明年1月底，「周一咖啡日」2杯99元同步登場；全家周一開工祭出大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元，上午10時開搶牛奶、泡麵、雪糕買1送1；萊爾富雙11特大杯美式拿鐵買1送1，星巴克買一送一也限時11月11日開喝，省錢咖啡優惠快把握。
🟡全家便利商店
📍APP｜11月10日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP「優惠趣」｜11月10日至11月14日
◾義美高蛋白牛乳無加糖買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾果力醒元氣機能果汁飲買1送1，5折（原價58元、特價29元）
◾茶湯會焙茶拿鐵雙Q雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP「優惠趣」｜限11月10日
◾FMC酒精擦拭濕巾買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾炒泡麵川香椒麻風味買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾暢快人生奇異果精華版買1送1，5折（原價69元、特價35元）
📍APP｜11月8日至11月11日
◾中杯美式50杯1111元，6.3折（原價35元、特價22元）
◾中杯拿鐵40杯1111元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯美式40杯1111元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵33杯1111元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾Let’s Tea 40元系列46杯1111元，6折（原價40元、特價24元）
◾Let’s Tea 50元系列33杯1111元，6.7折（原價50元、特價34元）
◾Let’s Tea 60元系列28杯1111元，6.6折（原價60元、特價40元）
📍APP｜11月8日至11月10日
◾Let’s Tea 40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾Let’s Tea 60元系列買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）
◾Let’s Tea 60元系列買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜10月29日至11月11日
◾焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限11月10日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾香草焦糖風味瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜11月3日至11月12日
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買11送5，6.9折（原價70元、特價48元）
◾琥珀小葉奶茶/梔子花奶青買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡系列13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
◾黑糖珍珠撞奶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
📍門市｜11月5日至11月10日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾特大杯小葉奶茶／奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜10月15日至11月11日
◾楊枝甘露冰沙2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾鳳梨冰沙2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰特選美式2杯66元，5.1折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白2杯120元，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡星巴克
uniopen聯名卡獨享好康！11月10日周一開工當天，門市營業時間內，使用uniopen聯名卡買大杯以上同品項買一送一，限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付），或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付。
慶祝雙11到來，11月11日周二當天上午11時至晚間8時，大杯以上同品項限時1天買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。必喝冬天限定的太妃核果風味那堤，大杯平均83元。
🟡萊爾富
📍門市｜11月10日至11月12日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價70元、特價35元）
📍門市｜10月29日至11月25日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
🟡美廉社
📍APP｜限11月11日 11:11開搶
◾中杯美式11元，3.1折（原價35元）限量1111杯
👉美廉社美式咖啡11元點此購買
📍APP｜10月15日至11月11日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡小北百貨
📍門市｜限11月11日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡路易莎咖啡
11月1日至12月31日期間會員優惠，只要出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
🟡85度C
雙11優惠當天限定！11月11日大杯指定品項買2送1，包括大杯特皮Q奶茶、大杯蕎麥奶茶、大杯蕎麥冬瓜、大杯榛果拿鐵、大杯香草拿鐵，寄杯卡同樣買2張送1張。
每周三「黑糖珍珠日」，周三當天黑糖珍珠系列第2杯半價；每周五咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都相當於7.5折。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、路易莎、85度C
