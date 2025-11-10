我是廣告 請繼續往下閱讀

日本近期熊患頻傳，多地都發生野熊現蹤甚至傷人的事件，引發居民、遊客擔憂。札幌市的圓山動物園更傳出發現多個疑似棕熊的腳印，臨時緊急閉園，防熊噴霧等商品熱賣，日本3大超商也推出防熊因應措施。綜合《NHK》、《共同社》等日媒報導，位於札幌市中央區的圓山動物園，9日上午10點左右，有人在河邊散步時，發現可疑腳印，因該動物園與森林四周設有圍欄，不排除棕熊翻越圍欄闖入的可能性。由於當天為星期日，遊客眾多，為保險起見，動物園中午於臨時閉園並調查棕熊的進入路線。北海道警方經搜索後表示，沒有發現棕熊，但為了安全，動物園將持續關閉幾天，等到確認沒有危險、徹底落實安全措施後再開放。1位來自大分縣的60多歲遊客表示，自己原本很期待去動物園，但既然疑似有棕熊出現也沒辦法。受到熊患影響，日本多地的戶外用品店，防熊產品銷量都有提升，包含防熊噴霧、熊哨及熊鈴。3大連鎖便利超商7-Eleven、全家（FamilyMart）、羅森（Lawson）亦陸續採取防熊措施，如將自動門改成手動操作、向門市派發驅熊噴霧、安裝低頻波發生器等，並允許個別門市自行判斷是否停止營業。據統計，自今年6月起至本月9日，日本熊襲人已造成至少13人死亡。