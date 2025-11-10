氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，鳳凰颱風外圍環流與共伴效應今（10）日起增強，北部與東半部降雨明顯，中南部及山區也轉為有雨。明、後兩日（11、12日）為風雨最劇烈時期，北東部恐現致災豪雨，中南部也有強風豪雨威脅，直到週四颱風才會減弱遠離。由於鳳凰結構特殊，即使中心未登陸，強風豪雨仍具威脅，應提高警覺。
鳳凰颱風共伴效應增強！北部、東半部大量致災性降雨
昨日白天各地偏熱，最高氣溫約31至33度，今晨氣溫與昨晨相近，截至凌晨4時42分，各地平地最低約20至21度。今日各地區氣溫為北部21至26度，中部21至32度，南部21至32度，東部20至28度，整體氣溫呈現北涼南暖的格局。
最新歐洲模式顯示，鳳凰颱風外圍環流與共伴效應今起增強，北部、東半部降雨逐漸加劇，南部及中部山區也出現明顯降雨，北、東地區雲多有雨，氣溫下降，天氣明顯轉涼。
吳德榮示警，明日與週三（11、12日）鳳凰颱風共伴效應最為劇烈，北部與東半部恐出現大量致災性降雨。雖然颱風本身正在減弱，但外圍環流帶來的西南風仍可能讓南部、中部出現豪雨，各地也應留意強風威脅。
週四（13日）起鳳凰颱風持續減弱，天氣將由南往北逐步好轉；週五（14日）颱風變性遠離，北部與東半部仍有局部短暫雨，中南部以多雲時晴為主。週末（15、16日）全台大致晴朗，僅北海岸、東北部偶有零星降雨機率。
鳳凰颱風登陸不是重點！外圍環流釀強風豪雨威脅
根據歐洲系集模式預測，鳳凰颱風平均路徑將通過呂宋島後北轉進入台灣海峽，可能侵襲台灣，但由於模擬強度與減弱速度不同，路徑略顯分散，強風豪雨的影響仍有不確定性。
氣象署最新潛勢預測圖則顯示，鳳凰颱風穿越呂宋島後雖略為重整，強度短暫回升，但進入台灣西南海面後，會因地形與水氣限制再度減弱。即便如此，颱風外圍環流仍可能為部分地區帶來強風豪雨威脅。吳德榮同時強調，鳳凰颱風結構特殊，最劇烈風雨未必出現在颱風中心附近，因此不需過度關注登陸點，否則易誤判風雨重心。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
