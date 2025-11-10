我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。同時，桃園市議員黃敬平昨（9）日指出，台北市議員苗博雅、民進黨立委范雲也都曾到馬場町遺址獻花，這不就是一個政治攻擊嗎？黃敬平昨上《中天辣晚報》表示，范雲曾經在臉書發過文，她和台北市議員苗博雅，還有現在的駐芬蘭大使林昶佐，一起去過馬場町紀念公園紀念白色恐怖不義遺址。黃敬平指出，他們或許會說，范雲當時不是民進黨，是社民黨；林昶佐當時也不是民進黨，是時代力量，他們可能會這樣切割撇清關係，但不管怎樣，就是大綠、小綠一家親，他們跑去那邊獻花。范雲後來列名民進黨不分區立委，她發文稱，行政院核定5月19日為「白色恐怖記憶日」，又把這個地方當白色恐怖不義遺址，所以他們來這邊獻花祭悼。針對鄭麗文出席秋祭反挨批「悼念共諜」，黃敬平不禁表示，有沒有搞錯，這不就是一個政治攻擊嗎？黃敬平提到，2013年，北京在西山紀念846個人，是當年在台灣白色恐怖時期被處決的人，其中包括冤錯假案的人，有不少是共諜，像吳石案等，而民進黨把吳石、朱楓牽連的這一串共諜紀念名單，也作平反，甚至在馬場町紀念公園的慰靈碑，跟吳石的名字一樣在上面。鄭麗文又不是單獨去紀念吳石，其他這些人，則是民進黨幫他們平反、平復名譽的所謂政治受難者冤錯假案。鄭麗文也講了，這是政治受難者冤錯假案。