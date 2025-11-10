我是廣告 請繼續往下閱讀

繼中國重慶市公安局近期立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒《央視》昨（9）日發布一部7分多鐘的紀錄片，強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。對此，沈伯洋接連發文狠嗆，中國不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來，另外，中共這部紀錄片可能是想轉移前總統蔡英文、現副總統蕭美琴出訪的消息，但不管他有沒有被通緝，nobody cares，台灣人真的沒在理中共。重慶市公安局上月底發布警情通報，稱沈伯洋發起並建立台獨分裂組織「黑熊學院」，從事分裂國家犯罪活動，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，《央視》昨又發布長達7分多鐘紀錄片「起底台獨沈伯洋」，內容引述法學專家看法，強調中國可透過國際刑警組織等，對他展開全球抓捕。不過，沈伯洋對此則怒嗆，央視大篇幅做了7分半關於他的偽紀錄片，威脅全球通緝。首先，不要每次他預測中共要做什麼，中共就做什麼好不好？要有創意啦。再者，中共大概想要轉移注意力，畢竟美琴和小英出訪。不過中共又失敗了，因為不管他有沒有被通緝，nobody cares！台灣人真的沒在理中共。