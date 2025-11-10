本周「天天喝星巴克買一送一」咖啡優惠！星巴克表示，今（10）日「買一送一」uniopen聯名卡週一好友分享日，大杯美式57.5元、那堤70元；周二雙11「全台門市買一送一」好友分享日、周三至周五「買一送一」foodomo外送優惠。CAMA CAFE表示，雙11購物節專屬優惠，官網電商「最低1元起」、滿額再送111元購物金。
星巴克：買一送一「天天喝」本周三大咖啡優惠！大杯美式57.5元、那堤70元
本周「星巴克買一送一」咖啡優惠天天喝！星巴克表示，今起連喝5天半價優惠：
◾️周一「星巴克買一送一」！星巴克表示，全台門市uniopen聯名卡｜週一分享日 好星情由我OPEN，持uniopen聯名卡消費享飲料好友分享優惠，即日起至2025年12月31日(三)前每週一營業時間內，使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
幫大家試算，星巴克大杯美式57.5元、那堤70元！提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。限使用uniopen聯名卡刷卡(含感應支付)或使用uniopen聯名卡(實體卡)之icash2.0(愛金卡)感應支付；不適用部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
◾️周二雙11「全台門市買一送一」好友分享日！星巴克表示，歡慶雙11好友分享日，2025年11月11日(二)，11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
◾️周三至周五「買一送一」外送優惠！foodomo表示，星巴克好友分享日，2025年11月5日(三)～11月28日(五)每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
相當於2杯「特大杯那堤」特價155元（原價310元）、2杯「特大杯特選美式」特價140元（原價260元）、2杯「特大杯巧克力可可碎片星冰樂」特價170元（原價340元）。《NOWNEWS》記者幫大家試算，平均一杯特大杯特選美式70元、那堤77.5元、巧克力可可碎片星冰樂85元。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
CAMA CAFE：雙11購物節「官網電商最低1元起」專屬優惠
CAMA CAFE表示，雙11購物節官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」四大專屬優惠：
◾️輸入優惠碼現折1111元！11月1日至11月30日，單筆訂單不限金額，輸入指定優惠碼「現折11元」、消費滿10000元輸入指定優惠碼「現折1111元」。
◾️最低1元起！11月1日至11月16日「雙11好物特區」，
多款明星商品「最低1元起」，還有11元、111元、1111元等 驚喜價格。
◾️滿額免費送111元購物金！11月1日至11月10日，
單筆消費滿1600元「免費送111元購物金」。
◾️雙11加碼送111元購物金！11月11日雙11當天加碼，消費滿1000元就能「免費送111元購物金」。
提醒大家，購物金可於下次消費使用；商品優惠資訊與最終價格，依商品頁面說明為主。
資料來源：星巴克、foodomo、CAMA CAFE、CAMA CAFE 風味選物所
