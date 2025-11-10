美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）今（10）日爆出假球醜聞。根據《ESPN》報導，守護者明星終結者克拉塞（Emmanuel Clase）與大將奧提茲（Luis Ortiz）因涉嫌非法參與棒球賭博，被控以詐欺、共謀與收受賄賂等罪名。奧提茲已遭警方逮捕，克拉塞則尚未被拘留。
故意投壞球換現金？守護者2投手涉賭局
根據美國司法部發布的起訴書，兩人被控「電信詐欺共謀罪」、「誠實服務電信詐欺共謀罪」、「以賄賂影響體育賽事共謀罪」以及「洗錢共謀罪」。檢方指稱，兩名投手涉嫌參與一項操控投球結果的非法計畫，藉由故意投出壞球來影響賭盤結果，讓幕後的共謀者能從中獲利。
克拉塞被指在2023年至2025年間多次刻意投出偏離預期的球速或壞球，讓共謀者下注「該球為壞球」或「低於某時速門檻」等選項並獲利。例如，2023年5月19日對大都會的比賽中，他透過與賭徒聯繫，讓投注者在一球速超過94.95英里的球上贏得2.7萬美元。
數週後，他又故意投出一顆滑球，落地距本壘板超過5英呎，讓賭徒再度獲利3.8萬美元。檢方進一步指出，相關的共犯透過與克拉塞相關的投注至少獲利40萬美元（約合新台幣1239萬元），與奧提茲相關的投注則約賺取6萬美元（約合新台幣185萬元）。若兩人所有罪名成立，最高恐被判處65年徒刑。
奧提茲律師再度否認指控 強調從未影響比賽公平性
MLB在給《ESPN》的聲明中表示：「我們在調查初期即已聯繫聯邦執法單位，並全程配合調查。我們已知悉起訴與逮捕情況，相關調查仍在進行中。」
根據報導，奧提茲於今年7月初被聯盟列為「非懲戒性有薪休職」，克拉塞則於同月底被同樣處理。8月底時，MLB將兩人的停賽期延長「直至另行通知」，持續調查他們與賭博的關聯。
至今奧提茲的辯護律師依舊否認所有指控，聲稱「他從未以不正當手段影響比賽結果」。
救援王跌落神壇！克拉塞風光紀錄恐成過去式
兩名球員皆來自多明尼加。克拉塞於2019年在德州遊騎兵（Rangers）完成大聯盟初登板，隨後轉戰守護者後成為球隊牛棚的一大支柱。自2021年至去年，他連續4個球季出賽超過70場，並在2022年至2024年間連續3年奪下美聯救援王的頭銜，兩度榮獲「年度最佳救援投手」獎，是當今最具代表性的終結者之一。他至今在大聯盟出賽366場，戰績21勝26敗，累積182次救援成功，防禦率僅1.88。
奧提茲則於2022年在匹茲堡海盜登上大聯盟，今季經交易轉投守護者，擔任先發投手，共出賽16場，戰績4勝9敗，防禦率4.36。
資料來源：《ESPN》
