我是廣告 請繼續往下閱讀

超強颱風「鳳凰」昨晚（9日）猛烈侵襲菲律賓，於呂宋島奧羅拉省登陸，帶來狂風暴雨。根據菲律賓氣象局報告，颱風登陸時中心持續風速高達每小時185公里，最大陣風更達每小時230公里，威力驚人。這場天災已造成至少兩人死亡，其中一人不幸溺斃，另一人則因房屋倒塌而喪生。綜合外國媒體報導，面對風災威脅，菲律賓政府不敢輕忽，在颱風登陸前已緊急撤離高風險地區約110萬居民，並關閉包括比科爾國際機場與馬尼拉尼諾伊·阿基諾國際機場在內的多個機場，以確保公眾安全。颱風過境後，局部地區出現停電，所幸通訊網絡大體維持正常，未對救災工作造成嚴重影響。「鳳凰」是今年以來襲擊菲律賓的第21個熱帶氣旋，反映出該地區正面臨極端天氣的重大考驗。在此之前，颱風「海鷗」已重創菲律賓，造成224人死亡的慘劇，並在越南導致5人罹難。根據氣象預測，「鳳凰」在離開菲律賓後將轉向北移動，強度預計逐漸減弱。然而，其路徑正朝著方向前進，預計可能在週四（13日）前後接近甚至登陸西部。氣象單位正密切關注颱風動態，提醒民眾提前做好防颱準備，嚴防可能帶來的強風與豪雨。