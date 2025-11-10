雞蛋爆出有農藥芬普尼，殘留量超過法定容許量3倍，有高達15萬顆流入市面，桃園市、新竹縣、台中市等10縣市的全聯、楓康等販售通路已緊急下架回收。食藥署也貼出處理3步驟，確認雞蛋溯碼編號、勿食用、退貨回收。如果吃到芬普尼雞蛋會怎麼樣？林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，雞蛋中殘留的芬普尼含量少，60公斤的成人1天要吃8顆以上，才會超過容許量。
芬普尼雞蛋流入9縣市 問題編號一次看
食藥署聯合地方衛生局抽驗雞蛋，彰化衛生局發現「鮮健蛋品洗選蛋」檢驗出農藥「芬普尼代謝物」0.03ppm，超過法定容許量0.01ppm，經追查問題雞蛋來自同一個牧場，約有15萬顆蛋，不僅彰化縣有販售，也流入桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等10縣市，販售通路包括全聯、楓康等，已緊急下架回收問題雞蛋。
食藥署在臉書粉專表示，可以先看雞蛋上噴印的溯碼編號，問題雞蛋的編號第一行是「I47045」，第二行是「251023C、251027C、251030C、251103C」；如果發現雞蛋有上面的溯碼編號，請不要食用；消費者若買到有問題的雞蛋，可持雞蛋到原本購買的通路退貨。
芬普尼是什麼？長效型殺蟲劑、蜜蜂死亡元凶
根據環境部化學物質管理署資料指出，芬普尼（fipronil）是一種長效型殺蟲劑，對昆蟲來說是一種神經毒，像是在寵物身上使用的除寄生蟲藥，或是民眾平常用的連鎖殺蟑藥劑，都含有芬普尼，使用在寵物身上效果約可維持1個月。
而目前農田裡容許使用劑量4.5毫克芬普尼農藥噴灑，藥效可達4到6個月。歐盟則在2013年底禁止在玉米、向日葵上使用芬普尼農藥，因為芬普尼會導致蜜蜂大量死亡，影響生態系統。
人類吃到芬普尼會怎麼樣？毒物科醫：1天吃8顆才有影響
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，人類對芬普尼的每日最高容許量（ADI）是0.0002mg／kg，這次雞蛋檢驗出芬普尼含量是0.03ppm，代表60公斤的成人，1天要吃8顆以上才會達到上限值。
誤食芬普尼會出現什麼症狀？
顏宗海表示，在動物實驗上，芬普尼會造成動物有甲狀腺癌風險，不過對人體不會有致癌風險。雞蛋中的芬普尼含量較低，所以不太會有什麼症狀，但如果是喝到含有芬普尼的農藥，可能會有腸胃道不適、抽搐、意識不清的情況，要儘速就醫治療。最後顏宗海提醒，如果買到含有芬普尼的雞蛋，要趕快拿去退貨，不要再食用，政府主管機關也要盡快找出雞蛋含有芬普尼的原因。
資料來源：食藥署、食藥署臉書粉專、環境部化學物質管理署
人類吃到芬普尼會怎麼樣？毒物科醫：1天吃8顆才有影響
