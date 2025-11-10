11月普發一萬迎接雙11購物節，麥當勞表示，除了「買一送一」歲末雙享祭電子優惠券，麥當勞APP本周最新9大優惠券，「免費送小薯、薯餅、麥克雞塊、小杯玉米湯、蘋果派」，單點「中薯＋小杯玉米湯」特價79元起一次整理。漢堡王表示，雙11好事成雙「西部小華堡、地瓜薯買一送一」加碼優惠券。
麥當勞：買一送一！「免費送小薯、雞塊」本周最新9大優惠券
◾️麥當勞表示，本周最新APP全球版門市限定9大優惠券：
即日起至11月30日，單點「4塊麥克雞塊現折19元」。
即日起至11月16日，買超值全餐「免費送小薯」、買經典滿福系列「免費送薯餅」、買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、買陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、買超值全餐「免費送蘋果派」、單點OREO冰炫風「免費送小薯」、單點「中薯＋小杯玉米湯」特價79元、手機點餐限定單筆消費滿`00元「免費送4塊麥克雞塊」。
◾️麥當勞響應全民普發一萬及雙11購物節，即日起至12月9日（或售完為止），加碼放大歲末雙享祭（電子優惠券點此看）：
「七大飲品買一送一」：焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂（中杯）、零卡可口可樂（中杯）、雪碧（中杯）、檸檬風味紅茶（中杯）均享「買一送一」優惠、相當於19元起喝半價。
「早安雙享59元起」：兩件「薯餅」59元、兩件「豬肉滿福堡」69元、兩件「現烤焙果」89元、兩件「6塊麥克雞塊」99元。
「經典雙享99元起」：平均50元有找：麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊皆享「兩件99元」優惠價；兩件「四盎司牛肉堡」149元。
「雙人雙享209元起」：每人104.5元：指定雙主餐搭配4塊麥克雞塊、中薯、2杯38元飲品，只要209元起。
提醒大家，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
◾️麥當勞「歡樂送優惠」同享歲末雙享祭！即日起至12月9日（或售完為止），爽吃「飲品買一送一」、「早餐雙享59元起」、「經典雙享99元起」同享部份優惠，另有歡樂送專屬「雙人雙享餐」319元起，指定雙主餐搭配6塊麥克雞塊、大薯及2杯38元飲品。
漢堡王：雙11「買一送一」！雙堡111元起
漢堡王表示，雙11雙11好事成雙加碼優惠券開吃！11月7日至11月20日，「地瓜薯條買一送一」69元、「西部小華堡買一送一」109元；111元「火烤雙堡」爽吃火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡、199元「超值雙堡配」則有雙層華堡（原味／辣味）＋美式花生雙層脆雞堡。
資料來源：麥當勞、漢堡王
資料來源：麥當勞、漢堡王