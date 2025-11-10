我是廣告 請繼續往下閱讀

谷音女兒歸寧宴星光熠熠！陳美鳳、趙樹海獻祝福

▲Alen與Christina感情長跑穩定，與谷音關係也猶如母子般親密。（圖／翻攝自谷音臉書）

▲▼谷音女兒的歸寧宴，現場眾星雲集，場面溫馨動人。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

70歲資深女星谷音過去出演瓊瑤系列《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》及《庭院深深》等電視劇，形象與演技深植人心，近年淡出演藝圈，移民美國後，獨自拉拔女兒Christina長大，對方今年4月底與交往12年的男友Alen結婚，昨（9）日谷音為此於臺北舉行歸寧宴，聚集眾多大咖明星，陳美鳳、趙樹海、伍宗德、楊燕、柯叔元等都來了，場面溫馨熱鬧。谷音與老公Robert表示，因先前女兒美國婚禮，有許多親友難以到場，今天才席開15桌，邀請親朋好友共襄盛舉，谷音感動地說，「我很幸福，女兒現在也很幸福，幾十年了，今天能聚在一起，感謝大家來分享我的快樂！」看見自己的好友趙樹海、陳美鳳、伍宗德、楊燕、陸一龍、柯叔元等都坐在台下，谷音深有感觸。谷音也感性喊話Christina，「我以自己為榮，也以妳為榮，別人都跟小孩說，如果結婚後吵架，都可以回來，我要跟妳說，如果有什麼問題，請妳回來時把Alen一起帶回來！」將男方視為家人，婚後的問題都要共同面對，Christina含淚看著谷音，隨即用幽默逗樂眾人，笑說以為今天只是吃個飯，沒料到場面之盛大，有些驚嚇。事後，陳美鳳透過社群分享歸寧宴上的美好，「恭喜谷音姐姐嫁女兒，今天谷音姐有很多演藝圈的好朋友都來參加婚禮，幸福快樂！」同時透露2人因當年演出八點檔交好，「當時我就覺得她超有個性的，也很活潑熱情，緣分讓我們又聚在一起，一切都是最好的安排，也祝谷音姐幸福滿滿，心想事成，今晚婚禮現場好溫馨！」