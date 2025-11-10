我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗栗一名奧迪駕駛，日前被警方攔查卻拒檢逃逸，卻卡在窄巷內，只好棄車落跑，事後警方在車內查獲毒品。（圖／民眾提供）

苗栗市區8日晚間上演警匪追逐！一輛奧迪休旅車因牌照燈未亮、行徑反常，警方上前示意攔停盤查，怎料，駕駛竟踩油門加速逃逸，而駕駛疑似為了擺脫警方追緝，直接開進一條窄巷子，下一秒整輛車卡住「頭過身沒過」，只好棄車逃逸，且警方在車上搜出安非他命及K他命毒品，目前已掌握駕駛人身分，持續追緝中。苗栗警方8日晚間9點多，在市府前路段巡邏時，見這輛奧迪休旅車車牌照燈未亮且形跡可疑，隨即示意對方停車受檢，怎料駕駛疑似做賊心虛，拒檢逃逸，在市區多處街道高速穿梭，為了擺脫警方他還鑽入巷弄內，穿越勵志街窄巷時，因空間不足整輛車被卡在牆體與建物之間，動彈不得，就在警方準備上前逮捕時，駕駛竟棄車狂奔逃離現場。員警隨即搜查車內，果然查出疑似毒品證物，包括安非他命1小包（毛重0.51公克）、愷他命1小包（毛重2.25公克），以及玻璃球吸食器一組。苗栗警分局表示，已掌握駕駛人身分，將全力查緝到案，除依道路交通管理處罰條例製單舉發外，並依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。