73歲曾姓婦人今年9月29日搭乘台北捷運時，因要求台大高材生「Fumi阿姨」把優先座讓給她遭拒，兩人槓上後，Fumi阿姨起身踹開曾姓阿嬤，引爆網路熱議，但「北捷踹人事件」並非這位白髮阿嬤首度為讓座惹事，去年（2024）她見到一對父女坐博愛座（尚未修法前的舊稱），也要求讓位、也被拒絕，她以雨傘敲打女童右小腿害女童受傷，台北地檢署今日偵結以傷害罪起訴曾姓阿嬤，並請求法院加重判刑。本案發生2024年2月4日下午1點半，中和新蘆線行駛到民權西路站時，曾姓阿嬤遭拒讓座，為了宣洩不滿而敲傷女童，事後由女童父親向台北市中山分局提告，檢察官認為曾姓阿嬤涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》的成年人故意傷害兒童罪，依法提起公訴。曾姓阿嬤今年9月底首度引發社會關注，當時她在淡水信義線上，拿手中的袋子敲向優先座上的Fumi阿姨，被警告後仍不收手，接著Fumi阿姨突然站起，一腳將曾姓阿嬤踹到對面座位上，全程被其他乘客拍下、瘋狂轉傳。踹人事件3天後，曾姓阿嬤在台北市大同區一間超商買東西，跟店員吵架驚動警方，員警到場盤查，發現曾姓阿嬤有多件竊盜前科，而且遭到通緝中，當場逮捕帶回派出所做筆錄，並移送士林地檢署歸案。