國民黨主席鄭麗文日前出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，而追思名單中赫見有共諜吳石，就連黨內都看不下去跳出來開砲。對此立委邱議瑩今（10）日受訪時質疑，這就是國民黨未來發展的路線嗎？如果是這個路線，那投柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國的人路線，「看在高雄人的眼裡應該是不能接受」。對於鄭麗文祭拜追思共諜引發熱議，就連黨內都跳出來砲轟，對此邱議瑩表示，這也是國民黨必須去面對的，正當台灣在往國際靠攏、往民主社會靠攏之際，國民黨卻去向威權致敬，然後去祭拜共諜，這件事情在國民黨內也引起很大的紛爭。邱議瑩說，鄭麗文應該要對外說明清楚，這是否為國民黨未來發展路線？如果是的話，那國民黨所提名的高雄市長候選人，或是現在的高雄市黨部主委柯志恩怎麼看？是要延續這個路線嗎？邱議瑩追問，如果柯志恩確定要延續這個路線，那投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線，覺得高雄市民看在眼裡，應該是不能接受的事情。綠委許智傑也表示，柯志恩和鄭麗文當然有不同之處，但鄭麗文認同「我們都是中國人」的紅統路線，柯志恩被國民黨和鄭麗文的帽子壓著，希望她能大聲說出「我們都是台灣人」。