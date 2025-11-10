我是廣告 請繼續往下閱讀

中度颱風鳳凰已從巴士海峽北轉，將避開「護國神山」中央山脈，沿著台灣西側往北。經濟部長龔明鑫表示，台電已經安排4000員工隨時準備搶修；水利署部分，除了監控各地水庫狀況，水利署長林元鵬下午將會進駐到花蓮，隨時確認花蓮馬太鞍溪狀況。台電昨日說明，總計部署超過4,000名搶修人力、逾2,800輛搶修車輛及逾1,700台搶修機具，並備妥各地跨區支援機制，動員最大能量投入修復作業。龔明鑫也說，相關機械已經準備妥當，並且針對上次丹娜絲颱風受災較嚴重地區都有給予修復及補強。至於水情部分，龔明鑫說，水利署已對全台水庫進行監控，隨時做必要處置；據水利署網站，國內重要水庫庫容量均在90%至滿庫狀態，按照往例須要適當洩洪，準備龐大雨量。至於上次發生潰堤，造成的19人死亡、5人失聯的馬太鞍溪堰塞湖，水利署也嚴陣以待。水利署已經調動這個大型抽水機到花蓮，馬太鞍溪提防也利用消波塊、太空包加強，林元鵬則將到花蓮第一線確認狀況。